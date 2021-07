Luuk en Angelo bliezen testlocatie op vanwege onbegrip voor de maatregelen

De ravage is groot in de vernielde isolatie-unit van de huisarts (foto: Youssef Zerrouk). vergroot

Onbegrip voor de coronamaatregelen en veel te veel drank. Dat waren de redenen om een tijdelijke testlocatie bij een huisartsenpraktijk in Beek en Donk op te blazen met zwaar vuurwerk. Justitie eiste maandag tot acht maanden celstraf waarvan de helft voorwaardelijk tegen Luuk van S. (22) uit Gemert en Angelo van. L. (26) uit Helmond.

Na een avondje drinken in een park besloten de twee mannen drie cobra’s af te steken bij de testraat aan de Waterhoenlaan in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar. Door de ontstane ravage moest een nieuwe container worden geplaatst. De coronapost is enkele dagen onbruikbaar geweest.

Volgens de officier van justitie wisten de twee mannen precies wat de cobra’s voor schade aan zouden richten. "Er werd gesproken van een aanslag op de maatschappij." Toch komt ze niet tot een hele hoge eis en dat heeft vooral te maken met de persoonlijke omstandigheden van de mannen.

"Toen heb ik helemaal verkeerd gereageerd.”

Luuk is maandag zichtbaar gespannen. Het is de eerste keer dat hij in aanraking komt met de rechter. Hij heeft een mbo-opleiding afgerond en werkt bij zijn vader in de zaak.

Hij was destijds verontwaardigd over de coronamaatregelen. “Ik was woedend. Mijn oma is kort daarvoor aan corona overleden, maar ik mocht niet naar mijn opa. Dat kon niet, want we konden niet worden getest. Toen zag ik dat je bij de huisarts meteen getest kon worden. En toen heb ik helemaal verkeerd gereageerd.”

Op die bewuste dag was Luuk met een stel jongens in een park aan het drinken. "In het begin van de avond had ik al een bekeuring gehad omdat we met te veel mensen samen stonden. Ik snapte dat toen op dat moment niet. Samen met Angelo kwamen op het eind van de avond langs de teststraat en toen hebben we drie cobra’s in het kozijn afgestoken.”

"Ik ben nogal makkelijk beïnvloedbaar."

Waar Luuk een reden had, liep Angelo vooral mee. Hij heeft een strafblad met een aantal kleine vergrijpen, twee verslaafde ouders, is minder intelligent en woont daarom begeleid. Volgens de psychloog is hij verstandelijk beperkt en daarom niet helemaal toerekeningsvatbaar. “Ik ben nogal makkelijk beïnvloedbaar”, vertelt hij zelf.

Van S. is geestelijk nog niet volwassen en daarom eiste ze tegen hem een jeugdcelstraf van vier maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 100 uur.

"Ik ben gewoon fout geweest."

Angelo van. L. (26) stond ook nog terecht voor het vernielen van een kozijn bij het huis van de vriend van zijn ex-vriendin. Volgens justitie is L. ook door persoonlijke problemen verminderd toerekeningsvatbaar. Tegen hem eist ze 240 dagen celstraf waarvan 120 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ook moet Angelo behandeld worden.

Beide mannen waren geschrokken van wat ze teweeg hadden gebracht. "Ik heb het 's ochtends meteen aan mijn ouders verteld”, legt Luuk uit. "Die zeiden dat ik het maar op één manier een beetje goed kon maken, namelijk door mezelf aan te geven. Toen ik op weg was om dat te doen, ben ik aangehouden.”

"Ik heb er natuurlijk geen begrip voor gekregen."

Tussen de twee mannen, die spijt hebben betuigd, en de getroffen huisarts Geert Oerlemans is inmiddels een gesprek geweest. “Ik had wel het gevoel dat het nuttig was”, vertelt Oerlemans. “Ik heb er natuurlijk geen begrip voor gekregen, want ik vind het nog steeds belachelijk wat ze hebben gedaan. Maar ik heb wel kunnen vertellen wat het voor ons heeft betekend."

Ook Luuk vond het een prettig gesprek. "Ik heb hierdoor goed begrepen wat het voor andere mensen betekende. Ik ben daarna nog een keer in de teststraat gaan kijken. Ik heb toen foto’s gezien van de schade en daar ben ik wel erg van geschrokken."

"Mijn hoop is oprecht dat het met deze jongens goed gaat."

De huisarts en de initiatiefnemer van de testpost dienden voor bijna 10.000 euro aan schadeclaims in. De verdachten hebben aangegeven die te willen betalen.

Daar zitten ook de uren bij die huisarts Oerlemans samen met zijn personeel heeft gewerkt om alles weer te herstellen. "Ik heb het gevoel dat ze echt welgemeend sorry hebben gezegd. Die gewerkte uren ben ik al lang weer vergeten. Mijn hoop is oprecht dat het met deze jongens goed gaat.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.