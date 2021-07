Het fenomenale Tour de France-debuut van Mathieu van der Poel in beeld

Mathieu van der Poel kleurde de Tour van 2021 paars, blauw en vooral geel (foto: ANP). vergroot

De eerste rustdag van de Tour de France deze maandag was voor Mathieu van der Poel het moment om te kijken wanneer hij af zou stappen. Zo ver kwam het niet, hij ging zondag al niet meer van start. Een terugblik in zeven foto's op zijn fenomenale Tour-debuut.

Eerbetoon

De verwachtingen waren hooggespannen, de eerste twee etappes waren bijna op het lijf van Mathieu van der Poel geschreven. Maar met eeuwige rivaal Wout van Aert en de Franse hoop Julian Alaphilippe waren er meer favorieten. Laatstgenoemde won de openingsrit van de Tour de France. Wat bleef hangen rondom Van der Poel? Het tenue, een eerbetoon van ploeg Alpecin-Fenix aan de opa van Mathieu van der Poel, Raymond Poulidor.

Mathieu van der Poel in het paars-geel in de Tour de France (foto: ANP). vergroot

Etappewinst

Een dag later wist Van der Poel alsnog te doen waar veel wielerfans al rekening mee hadden gehouden: een etappe winnen én de gele trui pakken. Toen hij over de streep kwam gingen zijn gedachten uit naar zijn opa, een groot wielrenner in het verleden. Met een vingertje wees hij richting de hemel. "Ik stel me voor dat hij zo trots zou zijn."

De vinger naar de hemel, etappewinst in de Tour (foto: OrangePictures). vergroot

Gele trui

Na de tweede etappe kreeg Van der Poel het geel voor het eerst om zijn schouders. Uiteindelijk zou hij op die manier zes keer het podium betreden als beste renner van het algemeen klassement. Daarnaast had hij ook heel even de bolletjestrui, de trui voor het bergklassement. Omdat Van der Poel in het geel reed, had hij die trui alleen aan op het podium.

Een brede glimlach bij Van der Poel, voor het eerst in het geel (foto: OrangePictures). vergroot

Duel met Van Aert

Denk je aan Mathieu van der Poel, dan is Wout van Aert nooit ver weg. En andersom. In het veldrijden zijn het 'de grote twee', eeuwige rivalen. Maar ook op de weg vechten de twee met regelmaat prachtige duels uit. Dat was in de Tour de France niet anders. Hoogtepunt was de langste etappe van deze Tour, waar ze samen aan de basis stonden van een lange vlucht. Van Aert probeerde Van der Poel het geel af te pakken, maar de Nederlander gaf zijn Belgische concurrent geen millimeter ruimte om weg te rijden.

Ook in de Tour mooie duels tussen Van Aert en Van der Poel (foto: ANP). vergroot

Tijdrit

Een afstand van 27,2 kilometer zo hard mogelijk rijden, in je eentje. De vijfde etappe was het moment dat Mathieu van der Poel zijn gele trui zou verliezen. Althans, daar was bijna iedereen zeker van. Het gebeurde niet. Van der Poel reed de tijdrit van zijn leven. Hij verloor slechts 31 seconden op Tadej Pogacar en werd daarmee vijfde. Het geel bleef om zijn schouders.

Van der Poel wist vriend en vijand te verrassen in de tijdrit (foto: OrangePictures). vergroot

Afzien

In de tijdrit zag Van der Poel flink af. Hij ging tot het gaatje, gaf alles wat hij in zich had. Maar ook in de andere etappes moest hij met regelmaat diep gaan. "Het is koers", zei hij tijdens een etappe tegen Mike Teunissen, voor Van der Poel de laatste Nederlandse drager van de gele trui. De alleskunner op de fiets zei het met een glimlach. Hij genoot van de snelheid, van de intensiteit, van de beleving. Na de finish lag hij dan echter wel regelmatig even compleet uitgeput op de grond.

Van der Poel ging - niet voor het eerst - tot het uiterste (foto: ANP). vergroot

Olympische Spelen

De laatste kilometers van Van der Poel in deze editie van de Tour de France reed Van der Poel al niet meer in het geel. Met een blauw regenjack van zijn ploeg kwam hij over de finishlijn. In de eerste echte Alpenrit kwam hij bijna 22 minuten na winnaar Dylan Teuns over de streep. Na afloop zei Van der Poel dat hij op maandag wilde kijken hoe lang hij nog door zou rijden. Een dag later stapte hij al niet meer op de fiets. De doelen waren bereikt, de focus ligt nu op maandag 26 juli, de dag van de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen.

De laatste meters in de Tour van 2021, in de regen en geen gele trui meer te zien (foto: OrangePictures). vergroot

