Coronanieuws: 343 nieuwe besmettingen in Brabant, 100 meer dan dag eerder

02.00

Huishoudens gooiden vorig jaar veel meer afval weg, zo meldt het statistiekbureau CBS. Door het coronavirus brachten mensen thuis meer tijd door en daardoor maakten ze ook meer rommel. Bij kantoren en winkels was het omgekeerde aan de hand. Want deze waren door de pandemie een groot deel van 2020 gesloten of beperkt geopend.

Vorig jaar werd per inwoner 521 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is een kleine 6 procent meer dan in 2019 en de grootste toename in bijna 25 jaar. Mensen brachten meer rommel weg naar bijvoorbeeld ondergrondse containers of de milieustraat. Maar ook vuilniswagens pikten meer afval op langs de weg. Nederlanders maakten vooral meer restafval, 10 kilogram extra. Ze gooiden ook 6 kilogram meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de prullenbak.