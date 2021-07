Coronanieuws: nog 29 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

10.40

Swim to Fight Cancer Tilburg zou op zondag 12 september plaatsvinden. Op dezelfde dag als de edities in Breda en Den Bosch, die vooralsnog wel doorgaan. “Swim is bij uitstek een evenement van nabijheid, warmte en liefde. Om dit tegelijkertijd in drie Brabantse steden te kunnen doen, was natuurlijk fantastisch geweest. Toch vonden we dat we onze Swim in de Piushaven niet konden organiseren zoals we dat graag wilden. Hoewel we nu zien dat de versoepelingen veel sneller gaan dan wij enige tijd geleden hadden verwacht, komt dat te laat voor ons", stelt de Tilburgse organisatie.