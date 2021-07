Boeren starten trekkers voor 'bikkelharde actie' op woensdag: 'Oog om oog'

(archieffoto). vergroot

Zo’n 150 trekkers verwacht voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) bij de boerenprotesten woensdag in Brabant. Het gaat om ‘acties op meerdere plekken’ in de omgeving van Den Bosch. “De woede is groot”, weet de voorman uit Sint Hubert.

“We gaan de druk gigantisch opvoeren. De impact van de acties zal zo groot zijn, dat Den Haag gedwongen is om te luisteren”, weet de voorman. Onder boeren is de volgende tekst verspreid: “Oog om oog! Bikkelhard maar binnen de wet! FDF laat zich niet meer belazeren door de verraders van onze sector."

Meerdere plekken

De boeren verzamelen woensdagochtend rond negen uur in Schaijk en rond tien uur in Boxtel. Ook in Made wordt verzameld, maar een deel van die boeren koerst richting Den Haag. Over Brabant zegt de voorman: “Het worden juridische acties, gecombineerd met trekker-acties. Het is een dynamisch protest, op meerdere plekken dus.” Welke en wat voor soort locaties dit zijn, wil hij niet kwijt.

Juist nu is het volgens Van den Oever de juiste tijd voor protesten rondom het stikstofprobleem. “We zitten midden in de kabinetsformatie. Het ene na het andere plan wordt bedacht om de boeren in Brabant van de zandgronden te laten verdwijnen.”

Weinig overlast

Of de automobilist hier flink last van gaat hebben? “Geen grote overlast hoor”, verzekert de voorman. “Hier en daar een opstopping.” Opvallend: het verzameltijdstip van de regionale actie in Brabant is op het moment dat de ochtendspits grotendeels voorbij is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam maandag nog met een stevig rapport over de boeren. Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat 'een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland' betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de 'stikstofgevoelige' provincies Brabant, Gelderland en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwde het PBL in een beleidsadvies. Van den Oever: “Dit heeft de actiebereidheid alleen maar vergroot.”

Ook in Den Haag laten boeren woensdag van zich horen. Actiegroep Agractie verwacht dat 'zeker duizenden boeren' naar het Malieveld zullen komen. FDF kiest dus voor regionale acties. De reden daarvoor is volgens Van den Oever simpel. “Onze leden hebben geen zin om weer zo ver te rijden. Dat zijn ze na al die keren wel zat.” Naast Den Bosch, organiseert de groep ook protesten in Zwolle, Arnhem en Assen.

Zo zag een demonstratie in december vorig jaar eruit:

Wachten op privacy instellingen...

