Crystal methlab in verhuurde schuur: 'kwetsbaar' echtpaar krijgt werkstraf

Een echtpaar uit Zundert moet een werkstraf uitvoeren omdat ze hun schuur hadden verhuurd aan drugscriminelen. De man achter het lab gaat wél de cel in: hij kreeg ruim 4 jaar van de rechtbank.

De politie ontdekte dat hij ook had te maken met een garagebox in Zundert waarin ketels stonden voor een drugslab. Ook daarvoor is hij veroordeeld tot in totaal 50 maanden cel, wat neerkomt op ruim vier jaar.