Zo eindigde een 'kwetsbaar' echtpaar met een methlab in de schuur

Het is het klassieke verhaal: mensen met schulden tuinen in een vaag verhaal, krijgen een drugslab in hun schuur en belanden in uitzichtloze ellende. Een echtpaar in Zundert kan erover meepraten. Dinsdag stonden ze voor de rechter. Het OM wil ze straffen.

Een onbekende belde op 15 juni 2020 de politie en vertelde over een draaiend drugslab aan de Achtmaalseweg in Zundert. Toen agenten laat die maandagavond gingen kijken, hoefden ze alleen hun neus te volgen.

'Goeie vent'

Specialisten vonden 13 kilo kristallen van het kostbare crystal meth, nog één stap verwijderd van afwerking. Helemaal klaar zou deze partij drugs op straat 1,3 miljoen euro waard zijn geweest. In het lab kon heel veel gemaakt worden, volgens experts.

De eigenaren van de schuur, die ernaast wonen, hadden wat uit te leggen. Het ging om een echtpaar dat 40 jaar getrouwd is. Vader (61), moeder (58) en een dochter belandden in de cel. “Ons pa en ma? Dat kan toch niet?”, zouden de andere kinderen vol ongeloof hebben gezegd. Zelfs de wijkagent noemde de bewoner ‘een goeie vent'.

Geldschulden

Het werd al snel duidelijk dat de bewoners hun schuur verhuurden aan de verkeerde mensen. “Omdat het financieel moeilijk ging", zei de man dinsdag tegen de rechter.

Geld was welkom. In januari 2020 mocht een oud-collega de schuur huren, voor 500 euro per maand: “Ze wilden wodka maken voor Polen", zei de vrouw. Maar het werd een drugslab.

Encrochat

In november 2020 kwam nieuw bewijs binnen. In de grote Encrochatzaak hadden agenten chats gevonden met het adres van het lab. Die chats kwamen van een Oosterhouter (28) denkt de politie, die hem arresteerde.

Volgens het OM was hij ook de gebruiker van een garagebox in Zundert vol drugsspullen. “Hij stuurde van een afstand alles aan”, zei de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank. Daarom eiste de officier de zwaarste straf tegen hem. Ruim 4 jaar cel én 20.000 euro boete.

Tegen de man en vrouw uit Zundert werd 240 uur werkstraf geëist en vier maanden voorwaardelijk. De officier noemde ze ‘kwetsbare mensen'. En ze voegde eraan toe: ‘Harddrugsproductie is niet de oplossing om uit de financiële problemen te komen."

De man uit Teteringen die spullen bracht van Tilburg naar de garagebox in Zundert, hoorde 180 uur eisen en drie maanden voorwaardelijk.

De advocaten vroegen mild te zijn voor het echtpaar, omdat de impact enorm is geweest en ze nog niet naar huis mogen voordat het pand bewoonbaar is. Alle advocaten vroegen vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Laboranten

Niet iedereen is gepakt. De Oosterhouter zei: “Het zit me niet lekker, want er zijn meer mensen in het verhaal die hier niet binnen zitten."

De laboranten waren ‘Limburgse mannen’, volgens het echtpaar. Er is DNA gevonden van minstens één persoon die pas geïdentificeerd is. Maar de officier van justitie wilde daar niks over zeggen. Dat kan er op wijzen dat er nog gespeurd wordt.

