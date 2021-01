Lasser uit Tilburg leverde ketels aan vele drugslabs door het hele land

De metaalsnijmachine wordt na de inval weggetakeld (Foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Een lasser uit Tilburg heeft volgens de politie op grote schaal roestvrijstalen ketels gemaakt voor drugslabs. Zijn atelier aan de Ledeboerstraat was een soort 'kraamkamer' van ketels. Veel van zijn apparaten vonden agenten terug in het zuiden van het land. Specialisten zijn nu aan het uitzoeken wat allemaal een Tilburgse oorsprong heeft en dat is een flinke klus. In 2020 alleen al werden zeker honderd drugslabs en opslagplaatsen gevonden in ons land.

Die ketels vormen het hart van een laboratorium en je kunt ze niet zomaar kopen. Ze moeten speciaal gemaakt worden. En er is kennis en kunde voor nodig. Mark P. (47) uit Tilburg heeft die. Hij is er zelfs begin 2020 nog voor veroordeeld door de rechtbank in Den Bosch. Want hij maakte al eerder kookketels voor onder meer een drugslab in een oude boerenstal in Maarheeze.

Het spoor leidde naar hem dankzij werktuigonderzoek. Via sporen in het metaal kun je zien met welk gereedschap er geknipt is.

Mobieltjes gehackt

Toen de politie de zwaarbeveiligde mobieltjes van Encrochat hackte, vonden ze ook chats over pillen en metalen bakken die speciaal op maat gemaakt waren. Dat spoor van metaal leidde weer naar Tilburg: naar Mark P. en ook een man uit Den Bosch. In de herfst werd iedereen opgepakt. Minstens zeven verdachten kreeg de politie in beeld.

Het onderzoek is een van de meeste opvallende van de voorbije jaren. Het komt zelden voor dat leveranciers van dit soort hardware gepakt worden. Het idee is: als je de aanvoer van apparatuur moeilijker maakt, kun je de drugsproductie in de onderwereld verstoren. Vooraf ingrijpen dus.

Labs

Donderdag was de eerste tussentijdse zitting in Breda. De Tilburgse hoofdverdachte was er niet bij, hij wilde liever in zijn cel blijven. Maar er werd wel gewoon over zijn zaak gesproken.

Het was al duidelijk dat door hem gemaakte ketels op waren gedoken in drugslabs in Vorstenbosch en Weert en in een garagebox in Zundert. En er waren twee Limburgse vondsten. Naar nu blijkt, ging dat om een drugslab in Bemelen en een opslagplaats in Urmond. Beide vondsten waren niet eerder in het nieuws, vermoedelijk vanwege onderzoeksbelang.

De pillenvangst in Kapel Avezaath (foto: politie) vergroot

Uit de Encrochat-berichten blijkt volgens de politie, dat Mark P. niet alleen ketels maakte maar ook echt met de synthetische drugs zelf bezig was. Zo deed hij mee aan de voorbereidingen voor een pillensmokkel.

XTC voor Afrika

Hij had aluminium bakken gemaakt. Die moesten worden gevuld met tussen de ruim 400.000 en één miljoen xtc-pillen. De bakken moesten dan onder een koelwagen worden gehangen en die zou vanaf een parkeerplaats in de Betuwe, op de boot gaan naar Afrika.

In een heel andere zaak kwam de politie deze pillen ook tegen: bij een inval in een loods in Nistelrode. De kleur van die drugs was hetzelfde, net als het Barcelona-logo.

Puzzel

En zo stuitte de politie op meer overeenkomsten met andere zaken in het land: door te kijken en vergelijken. Dat het onderzoek een puzzel is, dat werd donderdag eens te meer duidelijk. Het onderzoek heeft de overkoepelende naam Proteus gekregen. Een willekeurige naam.

Maar Proteus bestaat uit een zestal deeldossiers met namen als Delta, Echo, Foxtrot en Papa. Dat is het zogenaamde Navo-Alfabet. Omdat het zeker tot de P loopt, de 16e letter, lijkt het er op dat er nog veel meer in het dossier zit dan nu bekend is. Maar of er ook zestien drugslabs en opslagplaatsen onderzocht worden, dat wil niemand zeggen.

Dat er veel meer ontdekt is en onderzocht wordt, dat geeft het OM wél toe. Er komt ook nog meer aan, verzekerden beide officieren van justitie donderdag tegenover de rechtbank. Ook de advocaten zijn daar van overtuigd. Want er is nog volop onderzoek bezig.

Crystal meth

Zo werd er half december een inval gedaan in Breda. Toen werd duidelijk dat de politie denkt dat er een link is met het crystal methlab dat in 2020 werd gevonden, net buiten Zundert.

Terwijl politie en OM het dossier verder vullen, heeft rechtbank in Breda bepaald dat alle verdachten in de cel blijven tot een volgende tussentijdse zitting in april.

