Ruime verdubbeling in aantal coronabesmettingen in Brabant

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is in de afgelopen week meer dan verdubbeld. Het aantal positieve tests van de afgelopen week ligt rond de 1300. Vorige week waren het er nog 589. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM.

Brabant volgt daarmee de landelijke trend. Ook daar is een verdubbeling te zien in het aantal mensen dat een positieve uitslag kreeg na een coronatest. Landelijk gaat het om 8541 nieuwe besmettingen, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM.

Honderdduizenden mensen getest

Er zijn verschillende oorzaken te vinden voor de snelle toename in het aantal positieve testen. Zo is een paar weken geleden een groot deel van de coronamaatregelen losgelaten. Sinds 26 juni mag er weer veel meer.

Daarnaast worden er elke week in totaal honderdduizenden mensen getest omdat ze naar een evenement willen waar geen afstand hoeft te worden gehouden. Ook daardoor kunnen er meer besmettingen aan het licht komen.

Volgens het RIVM is inmiddels de delta-variant dominant in Nederland. Die variant van het coronavirus is een stuk besmettelijker dan de alfa-variant, die eerder ook wel bekend stond als de Britse variant.

Het toenemende aantal besmettingen is nog niet te zien in de ziekenhuiscijfers. In de Brabantse ziekenhuizen liggen nu 29 coronapatiënten. Dat aantal daalt al geruime tijd, nu de vaccinatiegraad hard toeneemt. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat ziekenhuisopnamen over het algemeen een aantal weken ná de besmettingen zichtbaar worden.

Waarschuwing

Minister Grapperhaus waarschuwde eerder op dinsdag nog dat versoepelingen mogelijk moeten worden teruggedraaid 'als het zo doorgaat'. De minister vreest dat anders eenzelfde situatie ontstaat als vorig jaar september, toen het aantal besmettingen na een rustige zomer ook ineens in rap tempo toenam.

