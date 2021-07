Op zoek naar Zoete Lieve Gerritje: man, vrouw of man in vrouwenkleren?

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Wie is Zoete Lieve Gerritje?

"Dat gaat naar Den Bosch toe, Zoete Lieve Gerritje." Bijna elke Brabander kent het liedje. Zoete lieve Gerritje was ook tientallen jaren de ambassadeur van Den Bosch. "Maar in 1996 werd ik als een vuilniszak aan de straat gezet", zegt Diny van Rixtel, die 25 jaar de rol van de Gerritje speelde. Tijdens Theater Festival Boulevard hopen Sascha Bornkamp en Leonore Spee het mysterie te ontrafelen en Zoete Lieve Gerritje een comeback te bezorgen.

"Het voelde, een jaar na het aantreden van Tom Rombouts als burgemeester, of ik als oud vuil aan de straat gezet werd. Zoete Lieve Gerritje was ineens niet meer nodig", vertelt Diny. Op de tafel liggen stapels foto's en plakboeken vol herinneringen aan de tijd dat Zoete Lieve Gerritje nog volop actief was voor Den Bosch.

"Ik heb bijna alle leden van het Koninklijk Huis in de stad ontvangen", zegt Diny. "Pieter van Vollenhoven heeft me zelfs gekust. Máxima was de laatste die ik als Gerritje in Den Bosch heb begroet tijdens haar kennismakingstour door Nederland."

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven ontmoeten Zoete Lieve Gerritje (foto: Diny van Rixtel)

Voormalig VVV-directeur Jan Bruens bedacht in 1953 een Meierijse boerin bij de historische figuur Zoete Lieve Gerritje. Zo wilde hij de stad Den Bosch te promoten. Marianne van Leeuwen was de eerste Zoete Lieve Gerritje, in 1971 werd ze opgevolgd door Diny.

Beeldend kunstenaar Leo Geurtjens werd in 1958 gevraagd om er een beeld bij te maken dat een plek kreeg bij de Binnendieze. Traditie was ook de nieuwjaarsreceptie van het Bossche gemeentebestuur waar Zoete Lieve Gerritje in klederdracht de politiek en de politici op de hak nam.

Dinie van Rixtel en Gé Rovers als Zoete Lieve Gerritje en Ursten Boer d'n Beste (foto Dinie van Rixtel)

"Maar wie Zoete Lieve Gerritje echt was, is een mysterie", zegt Leonore Spee. "Het is niet eens duidelijk of het een man of een vrouw was." Samen met theatermaakster Sascha Bornkamp probeert ze een beeld te krijgen van de mysterieuze figuur.

"Er zijn ook verhalen dat het een travestiet was, die mannen geld aftroggelde. Hij zou worden opgehangen op de Bossche Markt, maar toen bleek dat hij een man in vrouwenkleren was, werd hij vrijgelaten", vertelt Leonore. "Maar Iedereen die we spreken heeft een ander verhaal over wie Zoete Lieve Gerritje was", vult Sascha aan.

Leonore Spee (L) Diny van Ritel en Sascha Bornkamp (foto: Jan Peels)

Leonore en Sascha vormen samen theatergroep Teletext en hebben al eerder onderzoek gedaan naar de oorsprong van oude volksliedjes en proberen die te vertalen naar de tegenwoordige tijd. "We gaan Zoete Lieve Gerritje op allerlei manieren nieuw leven in blazen tijdens de voorstelling op Theater Festival Boulevard', vertelt Leonore.

"We gaan popsongs maken, gedichten, een rap of spoken word. We werken ook samen met Vrouwenkoor Ongehoord, maar ook met het Scola Cantorum van de Sint Jan. Het wordt een voorstelling waarbij we het publiek meenemen in onze zoektocht. We hopen dat Zoete Lieve Gerritje, man, vrouw of misschien wel genderneutraal, weer een plek terug krijgt in de Bossche samenleving", aldus Sascha.

De voorstelling is van 8 tot en met 13 augustus te zien tijdens Theater Festival Boulevard.

