Boeren dreigen met acties bij Jumbo en Eindhoven Airport

Brabantse boeren dreigen met acties bij de Jumbo in Veghel en bij Eindhoven Airport. Dat stelde de voorman van Farmers Defence Force woensdag bij aanvang van de actiedag.

Al bijna honderd tractoren hebben zich woensdagochtend al verzameld in Schaijk. Vanuit die plek vertrekken ze naar het provinciehuis in Den Bosch. Ook vanuit andere plaatsen in Brabant zijn boeren op hun tractor onderweg naar de provinciehoofdstad voor een regionale actiedag.

Naast de tractoren zijn er ook een heel aantal vrachtwagens aanwezig. De politie is in de buurt om een oogje in het zeil te houden, maar tot nu toe is de sfeer gemoedelijk.

Pijlen gericht op Jumbo

De boeren willen naar het provinciehuis om daar naar eigen zeggen 'de vergunningen van de Jumbo te controleren'. Als ze bij het gesprek op het provinciehuis niet krijgen wat ze willen, dreigen ze door te rijden naar Eindhoven Airport en naar Veghel, waar de Jumbo gevestigd zit. Voor de luchthaven zou al een demonstratievergunning zijn aangevraagd.

De boeren zeggen op woensdag geen blokkades te willen veroorzaken zoals bij eerdere protesten het geval was. In totaal worden door de actiegroep Farmers Defence Force zo'n 150 tractoren verwacht in Den Bosch. Daar worden ze tussen tien en halfelf verwacht. Volgens de provincie zijn de boeren welkom en worden ze op het plein voor het provinciehuis ontvangen met koffie en worstenbroodjes.

Stikstofbeleid

Er wordt door de boeren actie gevoerd omdat ze vinden dat de rekening van de stikstofcrisis teveel op hun bordje belandt. Ook op het Malieveld in Den Haag wordt geprotesteerd, net als in een aantal andere provinciehoofdsteden. In Brabant voeren de boeren woensdag actie in de buurt van Den Bosch.

