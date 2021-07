Webcam visarenden Biesbosch trekt 1,5 miljoen kijkers, 'Nog even genieten'

Wachten op privacy instellingen... Webcam visarenden Biesbosch trekken 1,5 miljoen kijkers 'Nog even genieten' Volgende Vorige vergroot 1/2 Webcam visarenden Biesbosch trekken 1,5 miljoen kijkers 'Nog even genieten'

Het is inmiddels 37 dagen geleden dat het eerste kuiken uit het ei kroop van het koppeltje visarenden in de Biesbosch. Een koppeltje dat dag en nacht gevolgd kan worden via de webcam. En dat meegluren met de paring, het leggen van een eerste ei tot en met de drie pubers die het nest nu telt, trekt enorm veel kijkers.

Rob Bartol Geschreven door

"Aan het eind van de zomer, als de jongen uitgevlogen zijn, verwachten we dat we tegen de twee miljoen unieke kijkers hebben", aldus boswachter Harm Blom. "We kunnen nog twee tot drie weken genieten, want ze groeien als kool."

Het broedseizoen van de visarenden in de Biesbosch was een goed seizoen. "Het gaat heel goed met de visarenden", aldus Blom. "Er zijn vijf broedparen waarvan drie paartjes met jongen. In totaal lijkt er nu sprake te zijn van minimaal zes jongen verdeeld over drie nesten." Blom vertelt verder dat de andere twee nesten geen kuikens hebben voortgebracht.

"De mannen moesten regelmatig aan de bak om vrijgezelle concurrerende heren buiten de deur te houden."

"De andere twee paartjes zonder jongen zijn druk geweest met het verder opbouwen van hun nest. Daarnaast moesten de mannen nog regelmatig aan de bak om vrijgezelle concurrerende heren buiten de deur te houden."

De vele kijkers naar de 'visarendcam' stellen ook veel vragen aan het team achter de website. "Er is onder meer een chat-functie aanwezig en een team van vrijwilligers is echt dagelijks bezig om alle vragen te beantwoorden", aldus de boswachter. "Maar, mensen maken zich soms ook zorgen als vogels er wat versuft bij zitten, zoals een paar weken geleden toen het enorm warm was."

Overigens heeft de webcam die op het nest van de visarenden in de Biesbosch staat gericht, al een paar dagen last van een mindere beeldkwaliteit. Vogelbescherming Nederland laat via de website weten 'dat er hard wordt gewerkt om de problemen bij de visarendcam op te lossen.'

"Als de jongen straks uitvliegen, zullen ze in het najaar ook beginnen aan de grote trek", aldus de boswachter. "Eerst zullen de oudere vogels aan de trek naar Afrika beginnen en wat verderop in de tijd gevolgd worden door de jongere vogels. De jongen beginnen er later aan, omdat ze waarschijnlijk gevoelsmatig nog niet sterk genoeg zijn voor die enorme reis."

Of het drietal ook de reis zal overleven, Blom hoopt van wel. "Maar in de praktijk is dat jammer genoeg niet zo. Er zijn er bij die verdwalen of niet sterk genoeg zijn."

Trots zijn ze bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch op het koppel dat in weer en wind - en een sneeuwstorm- drie jongen wist groot te brengen. Het jongste kuiken dat op 4 juni uit het ei kroop bleef aanvankelijk achter in gewicht, maar het leeft nog steeds en is in gewicht fors toegenomen. Dat is fantastisch."

Minder goed, eigenlijk ronduit slecht, ging het dit broedseizoen met de veel grotere zeearend. "De twee broedparen hebben geen jongen voorgebracht. Dat heeft alles te maken met nesten die uit bomen zijn gewaaid. Zeearenden produceren één legsel, als dat om wat voor reden mislukt, is het klaar en over. Heel jammer."

