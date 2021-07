Man probeert Belastingdienst voor 10 miljoen op te lichten

Een man uit de gemeente Halderberge is dinsdag opgepakt, omdat hij zou hebben geprobeerd de Belastingdienst op te lichten voor zo'n 10 miljoen euro. Dat meldt de FIOD woensdag.

De arrestatie is onderdeel van een groot strafrechtelijk onderzoek van de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) naar het ten onrechte indienen van suppleties Omzetbelasting. Dat zijn correcties van de aangifte omzetbelasting (btw-aangifte).

Bij de verdachte is ook een doorzoeking gedaan en er is beslag gelegd op administratie en apparatuur.

Via verschillende mensen is geprobeerd om de Belastingdienst geld te laten storten op de bankrekeningen van bedrijven. Het ging in totaal om meer dan 8 miljoen euro en nog eens 2 miljoen euro aan accijnzen die zijn teruggevraagd. Dat gebeurde tussen september 2020 en april van dit jaar.