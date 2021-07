Inwoners van Overloon zijn helemaal klaar met azc: 'Genoeg is genoeg'

Wachten op privacy instellingen... Het asielzoekerscentrum in Overloon. Volgende Vorige vergroot 1/2 Buurtbewoners azc Overloon zijn de opvang van vluchtelingen liever kwijt dan rijk

De gemeenteraad van Boxmeer beslist donderdagavond over het lot van het asielzoekerscentrum in Overloon. Blijft het azc open, of moeten de ruim 500 bewoners vertrekken? Het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) loopt af. Verlenging van dat contract lijkt allerminst zeker. Want na jaren van overlast, diefstallen, inbraken en zelfs mishandelingen zijn de inwoners van Overloon er helemaal klaar mee. "Wij willen ons veilige leven terug."

Marij Nabuurs durft er nu pas over te praten. Jaren hield ze haar mond, bang om uitgemaakt te worden voor racist. "Maar het is gewoon niet meer vol te houden", zegt ze. "Er is hier voor het huis ingebroken, aan de achterkant, in de auto's, in huis terwijl we gewoon binnen waren. Dit kan zo niet langer."

"Niemand doet iets om ons te helpen. Wie beschermt ons?"

Haar gevoel van veiligheid is aangetast. En niet alleen dat van haar, zegt ze. Vooral het vertrouwen in het COA en de gemeente is compleet weg. "Achter de slagboom van het azc worden de bewoners beschermd. Niemand doet iets om ons te helpen. Wie beschermt ons?"

Nabuurs vertelt over het postpakket dat werd gestolen, terwijl ze thuis waren. Ze zetten de achtervolging in, maar raakten de dieven kwijt onderweg. Ze toog met de camerabeelden naar het azc om om hulp te vragen. "Die kwam niet", zegt Nabuurs. "Ze zeiden het gewoon. Hier doen we helemaal niks mee. Nou, daar ging mijn bloeddruk wel van stijgen."

Het voorval staat niet op zichzelf. Inmiddels heeft een groot deel van het dorp camera's aangeschaft en proberen de mensen rond het azc het indringers moeilijk te maken met hekken of andere beschermingsmiddelen. "De omgekeerde wereld", volgens Nabuurs.

Dat de overlastgevers maar een relatief klein deel uitmaken van de azc-bewoners, weten de inwoners van Overloon heus wel. Martien Hendriks benadrukt nog maar eens dat mensen die vluchten voor oorlog meer dan welkom zijn in het hartelijke Overloon. "Maar de met name minderjarige asielzoekers en de zogenoemde 'veiligelanders' maken er een puinhoop van."

"Het ging met zoveel geweld dat ik echt dacht dat ik het niet zou overleven."

Hendriks kampt nog steeds met de naweeën van een inbraak bij hem thuis. Een inbraak door een veiligelander die hem bijna zijn leven kostte. "Het was halfvier in de nacht toen ik iemand in mijn huis aantrof. Ik kreeg meteen een oplawaai en ben achterover gegooid. Resultaat: een hoofdwond, tanden uit zijn mond geslagen, ribben gebroken. Het ging met zoveel geweld dat ik echt dacht dat ik het niet zou overleven."

Via een WOB-verzoek (de Wet Openbaarheid van Bestuur) kreeg hij informatie van de gemeente over het aantal incidenten rond het azc in de afgelopen anderhalf jaar. "Het zijn er meer dan 900 geweest. Natuurlijk zitten daar ook de incidenten binnen de muren van het azc bij, maar het zijn er wel heel erg veel. Genoeg is genoeg." Uit cijfers over 2020 die het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag bekendmaakte, bleek dat in Overloon zich veruit het grootste aantal incidenten voordeed van alle opvangcentra voor asielzoekers in Brabant. Het aantal steeg met een derde. De voorgaande jaren scoorde het azc in Budel steeds het hoogst. Landelijk was er vorig jaar juist sprake van een daling met 7 procent.

Joeri Kapteijns van het COA beaamt dat er sprake is van overlast en dan voornamelijk van jonge asielzoekers en economische vluchtelingen zonder perspectief op een verblijfsvergunning. "Het vervelende is dat die groep steeds wisselt. Politie en justitie doen hun werk, zo verdwijnen veel van hen achter de tralies. Maar er komen ook weer nieuwe mensen binnen."

"We kunnen niet aan de poort zeggen: u wel, maar u niet."

Het COA blijft nou eenmaal een uitvoeringsorganisatie. "We hebben de opdracht om alle mensen die asiel aanvragen op te vangen. We kunnen dus niet aan de poort zeggen: u wel, maar u niet. Hoe vervelend dat ook is."

Als de gemeenteraad donderdagavond besluit het contract met het COA niet te verlengen, moeten alle ruim 500 bewoners weg. Ook de mensen die wel het oorlogsgeweld zijn ontvlucht. "Die mensen moeten dan wéér verhuizen, de kinderen weer van schooltje wisselen. Dat is heel droevig", zegt Kapteijns.

Dat vinden Marij Nabuurs en Martien Hendriks ook. "De mensen die het echt nodig hebben, daar staan we achter. Daar hebben wij ons ook jaren voor ingezet. Maar als het azc blijft, hebben we hier straks heel veel getraumatiseerde mensen. Willen we dat? Nee. Dit hebben we niet verdiend."

