Coronanieuws: jongeren geboren in 2007 kunnen prikafspraak maken

11.40

In de Brabantse ziekenhuizen liggen donderdag 26 coronapatiënten, twee minder dan woensdag, meldt het ROAZ. Er is de afgelopen 24 uur één nieuwe coronapatiënt in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat één patiënt tegenover die uit het ziekenhuis is ontslagen. Er zijn geen patiënten overgeplaatst en er zijn in de Brabantse ziekenhuizen geen coronapatiënten overleden.