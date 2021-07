Coronanieuws: Kabinet overweegt sluiting clubs en afblazen evenementen

15.36

Het grootste deel van de Brabantse besmettingen is gevonden in de regio Midden- West-Brabant. Daar werden in de voorbije 24 uur 365 nieuwe besmettingen geteld, meer dan de helft van alle positieve tests in de provincie. De regio Brabant-Zuidoost volgt als nummer twee, met ruim 240 nieuwe besmettingen in een dag. In Brabant-Noord werden iets meer dan 100 nieuwe besmettingen geconstateerd. De relatieve stijging is daar wel het grootst: het aantal positieve tests is daar drie keer zo groot als een dag eerder.