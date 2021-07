ZIJ: Hilarische toestanden met nieuwkomers in Bossche volkswijk

Wachten op privacy instellingen... Cast ZIJ van Paleis voor Volksvlijt (foto: Paleis voor Volksvlijt) Volgende Vorige vergroot 1/2 ZIJ is een ode aan de Bossche buren. Een rauwe voorstelling over het wel en wee aan een Bosch pleintje, waar de culturen botsen en versmelten.

Een complete straat met buurtcafé is nagebouwd op het parkeerterrein van de Verkadefabriek in Den Bosch. Hier krijg je de komende weken een inkijkje in wat er zich afspeelt in een Bossche volkswijk. Buitenlandse nieuwkomers worden er soms met argwaan en onbegrip ontvangen. "Bosschenaren zijn lief, maar hebben soms een rauw randje", zegt acteur Huub Smit.

"De voorstelling ZIJ is gebaseerd op verhalen die we hebben gehoord in de wijken die bestempeld worden als volkswijk", vertelt regisseur Vincent van de Elshout. "ZIJ is een ode aan de Bossche buren. Een rauwe voorstelling over het wel en wee aan een Bosch pleintje, waar culturen botsen en versmelten." Woensdagavond was de generale repetitie.

Buurtbewoners van de volkswijk bij elkaar voor een feestje (foto: Jan Peels) vergroot

Een groot aantal Bossche amateurspelers en een aantal professionele acteurs laten in soms hilarische maar ook ontroerende scènes zien hoe verschillende werelden bij elkaar komen in de wijk. Dat gaat soms moeizaam en hard, door cultuurverschillen, maar ze komen er toch samen uit. "Ik denk dat het goed is om dit te spelen, want mensen lijken steeds meer tegenover elkaar te komen staan", zegt amateur actrice Kim Verstappen.

"Ik word vaak gediscrimineerd met m'n hoofddoek"

ZIJ vertelt het verhaal van de Turkse familie Yilmas die op het Pythagorasplein de supermarkt Lalé opent. Hun komst doet nogal wat stof opwaaien, vooral bij Angelo Kievits. Zijn Buurtcafé de Zwaan dreigt failliet te gaan. De voorstelling ZIJ, door het Paleis voor Volksvlijt, is na WIJ uit 2019 de tweede voorstelling waarin de Bossche ziel wordt ontleed.

Voor de 15-jarige Ebru Sedit, is het haar debuut. "Vooral al die tekst uit m'n hoofd leren en voor honderd mensen staan, vind ik heel spannend', vertelt Ebru. "Ik word vaak gediscrimineerd met m'n hoofddoek en ik hoop dat mensen in dit stuk zien dat wij echt geen slechte mensen zijn".

Ebru Sedit maakt haar debuut. vergroot

De voortelling ZIJ van het Paleis voor Volksvlijt is nog tot 23 juli te zien bij de Verkade fabriek in Den Bosch.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.