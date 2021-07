'Neem lokale coronamaatregelen in plaats van landelijke'

Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant. vergroot

Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant, is een voorstander van lokaal ingrijpen om coronabesmettingen te voorkomen. Hij begrijpt dat de terrassen op het Stratumseind voorlopig dicht moeten en ziet dat liever dan nieuwe landelijke beperkingen: "Lokale maatregelen zonder landelijke beperkingen zijn heel goed, omdat weinig mensen er last van hebben en het maar even duurt."

Al sinds het begin van de coronacrisis houdt Van de Sande de cijfers over nieuwe besmettingen nauwgezet en per gemeente in de gaten. Zo ziet hij al meerdere dagen oplopende cijfers, maar als je inzoomt op gemeenten valt hem nog meer op: een toename van besmettingen in Eindhoven en Helmond. "Daar is wel iets aan de hand als je naar de cijfers kijkt. Daar moet echt iets gebeuren."

Hetzelfde zag hij in Breda en Oudenbosch. Inmiddels is duidelijk dat zowel in Eindhoven als Breda inderdaad clusters van besmettingen zijn ontstaan door uitgaande jongeren. In Eindhoven is gekozen de terrassen op stapavonden dicht te houden.

Beter dan landelijke regels

Van de Sande juicht deze maatregel toe. "Ik kan me voorstellen dat we dit de komende tijd wel vaker gaan zien. Lokale maatregelen als ergens een cluster van besmettingen is ontstaan." Die aanpak ziet hij liever dan landelijk nieuwe maatregelen nemen, wat het kabinet op dit moment ook overweegt.

De reden: van lokale maatregelen hebben minder mensen last, en volgens Van de Sande hoeven ze ook niet heel lang te duren, een week of drie zou voldoende moeten zijn. "Als het afzwakt, kan de boel weer open."

Geef lokale maatregelen een kans

Van de Sande hoopt dat dit keer de lokale maatregelen een kans krijgen. "Vorige zomer zag je in Rotterdam ook een toename van besmettingen, daar gingen de cijfers in augustus omhoog. Maar toen deden we niks. Het zou mooi zijn als we nu direct ingrijpen als we zoiets zien."

Vakantieplannen

De oplopende besmettingen zorgen ook voor een andere zorg: kunnen we straks nog wel op vakantie? Met meer besmettingen zit de kans er dik in dat ons land kleurcode 'rood' krijgt van andere landen, en we niet meer de grens over mogen. Van de Sande is niet heel somber: "Het stijgt, maar nog niet zo lang, nog maar een week. Ik denk dat we met lokale maatregelen het tij wel kunnen keren."

Of het voldoende is om kleurcode rood te voorkomen? Het blijft lastig te voorspellen, ook voor Van de Sande.

