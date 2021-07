Azc in Overloon moet weg, raad van Boxmeer hakt knoop door

Het asielzoekerscentrum in Overloon. vergroot

Het asielzoekerscentrum in Overloon gaat dicht. Dat heeft de gemeenteraad van Boxmeer besloten. Met deze keuze is de smeekbede van de inwoners van Overloon en Stevensbeek gehoord. Het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt niet verlengd.

Opgesloten zijn in je eigen huis omdat je niet naar buiten durft. Steeds bang zijn dat je spullen worden gestolen, je gevoel van veiligheid compleet verliezen omdat er meerdere keren bij je is ingebroken. Het is voor de inwoners van Overloon een keer genoeg. De gemeenteraad van Boxmeer zag geen andere uitkomst dan een beroep doen op sluiting van het azc. "Al is het met een bloedend hart."

De emmer met tolerantie is leeg

Een gepasseerd station. Zo noemde Judith Logtens van de VVD de mogelijke verlenging van de overeenkomst met het COA. "De inwoners van Stevensbeek en Overloon verdienen rust."

Fons van Mill van Team Lokaal benadrukte dat de emmer met tolerantie inmiddels leeg is. "Het geloof en vertrouwen dat er nu wel ineens adequate maatregelen worden genomen is er niet. Wij moeten opkomen voor onze inwoners. Verlenging van de overeenkomst past daar niet in."

Ook Liberaal LVC en het CDA zien geen andere oplossing. "Keer op keer hebben we geprobeerd de problemen onder de aandacht te brengen en te zoeken naar oplossingen. Inmiddels moeten we constateren dat de inwoners hun grenzen steeds opnieuw hebben moeten opschuiven", zei Lian Nabuurs van het CDA. "Helaas is het beleid van de overheid er niet op gericht om overlastgevende asielzoekers te kunnen weren."

Meeste incidenten in Overloon

Uit cijfers over 2020 die het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag bekendmaakte, bleek dat in Overloon zich veruit het grootste aantal incidenten (960) voordeed van alle opvangcentra voor asielzoekers in Brabant. Het aantal steeg met een derde. De voorgaande jaren scoorde het azc in Budel steeds het hoogst. Landelijk was er vorig jaar juist sprake van een daling met 7 procent.

De gemeente liet onderzoeksbureau I&O Research eerder dit jaar een studie doen naar het gevoel over en de ervaringen met het azc. De helft van alle inwoners wilde dat het azc sluit, zo bleek toen al uit het rapport 'Ervaringen met zeven jaar opvang van asielzoekers in azc Overloon'. Bewoners en ondernemers klaagden over intimiderend gedrag van asielzoekers, diefstallen en fysieke en verbale bedreigingen.

COA erkent problemen

Joeri Kapteijns van het COA beaamde eerder dat er sprake is van overlast en dan voornamelijk van jonge asielzoekers en economische vluchtelingen zonder perspectief op een verblijfsvergunning. "Het vervelende is dat die groep steeds wisselt. Politie en justitie doen hun werk, zo verdwijnen veel van hen achter de tralies. Maar er komen ook weer nieuwe mensen binnen."

Het COA blijft nou eenmaal een uitvoeringsorganisatie. "We hebben de opdracht om alle mensen die asiel aanvragen op te vangen. We kunnen dus niet aan de poort zeggen: u wel, maar u niet. Hoe vervelend dat ook is."

Recht op een veilig verblijf

Pijn is er ook bij de partijen. Het besef dat 'de goeden onder de kwaden moeten lijden'. Han Welbers van Progressieve Kombinatie verwoordde het als volgt: "Vluchtelingen hebben recht op een veilig verblijf in Nederland. Eigenlijk zou het azc gewoon open moeten blijven. Als de gemeente en het COA de urgentie van de problemen eerder had opgepakt, dan waren we hier nu niet geweest."

"Als de overheid niet de middelen heeft om de veiligheid van omwonenden te garanderen, moeten we met een bloedend hart concluderen dat we deze beslissing moeten nemen", zegt de SP.

Nu de gemeenteraad donderdagavond heeft besloten het contract met het COA niet te verlengen, moeten alle ruim 500 bewoners weg. Ook de mensen die wel het oorlogsgeweld zijn ontvlucht. Het COA liet eerder weten zo'n negen maanden nodig te hebben om voor al deze mensen ergens anders onderdak te vinden. Het contract loopt af in april 2022.

