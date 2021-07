Gemma (73) is protest-oma en ze stopt niet voordat er een fietspad ligt

Wachten op privacy instellingen... Gemma strijdt op de fiets voor een veilige Leemstraat (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Gemma Engelen uit Zegge strijdt voor een fietspad aan de Leemstraat.

Ze is een opvallende verschijning: protest-oma Gemma Engelen (73) uit Zegge. Gehuld in een gele jas en op een fiets opgetuigd met tekstborden en vlaggetjes voert ze actie voor de aanleg van een fietspad langs de Leemstraat in Roosendaal. "Het is hier echt levensgevaarlijk!"

Vrachtwagens en auto's razen voorbij op de Leemstraat als Gemma op de pedalen stapt. Dapper manoeuvreert ze haar protestfiets langs het verkeer. "Pfff, wat een lul", mompelt ze als een vrachtwagencombinatie haar rakelings inhaalt.

De doorgaans goedlachse actievoerster schetst meteen het probleem waar omwonenden en bedrijven van de Leemstraat al jarenlang dag in dag uit mee te maken hebben. "Het is hier ontoelaatbaar gevaarlijk voor fietsers, scooterrijders, invalidewagens noem het maar op. Kinderen die naar school gaan of mensen die op weg zijn naar hun werk, het is niet te doen."

"Bij mij voor de deur is een vrouw doodgereden."

Terwijl er weer een truck dichtbij komt, ziet Gemma kans om haar tweewieler even aan de kant te zetten. "Heb je de teksten gezien?", vraagt de buurtbewoonster enthousiast. Op de borden staan kreten geschreven waaronder 'Dit is misdadig' en 'Een fietspad is hier van levensbelang'. Het zijn pittige uitspraken die volgens de protest-oma niet uit de lucht zijn gegrepen.

Ze somt op: "Bij mij voor de deur is een vrouw op een scooter doodgereden. En bij de fietsoversteek iemand die naderhand aan de verwondingen overleed. En dan al die aanrijdingen op de splitsing. Drie weken geleden botste daar nog een vrachtwagen met een auto."

Gemma strijdt al sinds 2005 voor maatregelen om de Leemstraat veiliger te maken. Het is een belangrijke toegangsweg naar bedrijventerreinen in Roosendaal en daardoor enorm druk met vrachtwagens.

Te druk en te onveilig liet de actievoerster herhaaldelijk horen tijdens inspraakavonden en hoorzittingen van zowel de gemeente. Geen enkele bijeenkomst liet ze aan zich voorbijgaan. Tientallen keren klom ze in de pen en hield een handtekeningactie. Tevergeefs.

"Dit is schandalig."

Zowel de gemeenten Roosendaal als de gemeente Rucphen waar de weg langs loopt zijn niet van plan een apart fietspad aan te leggen. Reden daarvoor is dat er een alternatieve route is langs de snelweg. "Maar om daar te komen moet je eerst over deze onveilige Leemstraat", zegt Gemma met een nog altijd verbaasde blik.

Ze vreest voor nog veel meer gevaarlijke situaties in de toekomst. "Met de komst van distributiecentrum Campus A58 op het oude Philipsterrein komen er straks nog eens 750 vrachtwagens bij die over de Leemstraat af en aan rijden. Ik gebruik niet vaak lelijke woorden, maar dat is schandalig."

De protest-oma laat het er niet bij zitten. In een ultieme poging de gemeenten op andere gedachten te brengen, rijdt ze nu op de drukste momenten van de dag met haar protestfiets over de Leemstraat heen en weer.

"Zolang ik leef blijf ik dit doen."

Mensen reageren heel positief als ze mij zien fietsen, vertelt Gemma. "Ze draaien hun autoraampje open en steken hun duim op. Dan roepen ze: u heeft groot gelijk mevrouw, blijf dit volhouden."

De protest-oma is dan ook niet van plan te stoppen met haar actie. "Ik doe dit niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen", zegt de protest-oma strijdvaardig. "Zolang ik leef blijf ik dit ook doen. Ik ga door tot het fietspad er ligt."

