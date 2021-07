Azc in Overloon moet dicht: COA begrijpt en betreurt besluit gemeenteraad

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betreurt het besluit van de gemeente Boxmeer om na mei volgend jaar te stoppen met het asielzoekerscentrum (azc) in Overloon. Aanleiding is de aanhoudende overlast door een deel van de bewoners van de opvang.

Door het besluit van de gemeenteraad wordt de bestuursovereenkomst voor het azc, die in mei 2022 afloopt, niet verlengd. Het COA heeft wel begrip voor de volgens haar zorgvuldige en genuanceerde wijze waarop de gemeenteraad donderdagavond tot zijn beslissing is gekomen.

De gemeente Boxmeer had geëist dat zogeheten veiligelanders niet meer in Overloon zouden worden opgevangen. Zij worden gezien als de rotte appels in de mand. “Maar”, laat het COA weten, “wij kunnen en mogen geen onderscheid maken. Elke vluchteling die hier asiel aanvraagt, wordt opgevangen en begeleid. We konden om die reden ook geen gehoor geven aan de eis vanuit Boxmeer om sommige asielzoekers niet meer in het asielszoekerscentrum in Overloon op te vangen.””