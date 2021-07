Darian (10) vliegt de lucht in tijdens handmatig luiden klokken Sint-Jan

Wachten op privacy instellingen... Darian (10) is de jongste Beiaardier van Nederland Volgende Vorige vergroot 1/2 10-jarige Darian mag als eerste de klokken van de Sint-Jan luiden

De Sint-Jan is eindelijk weer uit de steigers. En om dat te vieren werden de klokken vrijdagmorgen voor het eerst in 65 jaar met de hand geluid. De eer om de eerste klok te luiden was aan de 10-jarige Darian. Hij is de jongste beiaardier van Nederland. Bij de zwaarste klok was dat ook te merken, want hij vloog door het gewicht de lucht in.

Na een jaar van restaureren is de toren van de Sint-Janskathedraal helemaal klaar. De natuurstenen, het houtwerk en de wijzers van de klok zijn aangepakt. Hierdoor kon de jongste beiaardier de afgelopen negen maanden niet in de toren spelen.

Niet kunnen oefenen

Een beetje gespannen staat Darian voor de toren van de Sint-Jan. Na een paar woorden van de wethouders van Den Bosch mag hij naar boven. Op de tentoonstellingszolder zijn bij de restauratie touwen neergehangen zodat zeven klokken met de hand geluid kunnen worden. ''Het draagt bij aan weer een stukje extra beleving van ons cultureel erfgoed’’, vertelt wethouder Huib van Olden.

Een beetje uitgeput komt Darian halverwege de toren aan. ''Ik mag zo de klok gaan luiden, dat is echt super leuk. Het is een andere beleving.'' Normaal zit de jonge beiaardier namelijk achter een klavier en laat hij zo de klokken in de Sint-Jan spelen. Nu moet het met de hand en Darian heeft daarvoor niet kunnen oefenen. ''Ik moet gewoon aan het touw trekken en dan gaan we de klok horen.’’ Met een klein beetje hulp en wat instructies krijgt de hij de kleinste klok in beweging.

Vlucht door de lucht

Ondertussen worden de zes andere klokken ook in beweging gebracht. ‘’Het is wel erg zwaar’’, verzucht Darian tussendoor. Maar hij gaat onvermoeibaar verder. Af en toe houdt hij het touw te lang vast en zie je Darian een stukje de lucht in schieten.

De grootste klok, de notenman, wil de jonge beiaardier ook even proberen. ‘’Dat is een hele zware klok’’, vertelt hij terwijl hij het touw pak. Maar hij blijkt een stuk te zwaar voor een tienjarige. Darian schiet twee meter de lucht in: ‘’Halleluja’’.

Bladgoud

Met het luiden van de klokken is de restauratie van de toren van de Sint-Jan officieel afgerond. Voorbijgangers kunnen volgens wethouder Roy Geers zien dat de toren onder handen is genomen. ‘’De wijzers van het uurwerk, de haan en alle bollen zijn voorzien van een nieuw laagje bladgoud. Dat maakt de toren extra mooi.”

En de klokken zullen vanaf nu vaker met de hand worden geluid. Zeven van de laagste luidklokken zijn namelijk zo omgebouwd dat mensen ze weer kunnen luiden. De klokken kunnen worden aan- en afgekoppeld zodat ze ook met de computer aangestuurd kunnen worden.

