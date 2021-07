561 nieuwe besmettingen in Brabant, beduidend minder dan gisteren

Het aantal coronabesmettingen is vrijdag gedaald ten opzichte van een dag eerder. Vrijdag kwamen er 561 nieuwe positieve tests bij in onze provincie, donderdag waren dat er nog 710. Landelijk gezien steeg het aantal besmettingen wel fors.

Donderdag was er bijna sprake van een verdubbeling van het aantal nieuwe coronagevallen in onze provincie. Tot een toenemende druk in de ziekenhuizen heeft de stijging van het aantal besmettingen nog niet geleid, maar het Outbreak Management Team (OMT) heeft de regering in een spoedadvies geadviseerd in te grijpen.