Uitgaansleven aan banden, meteen veel rustiger bij Testen voor Toegang

De Testen voor Toegang-locatie in Den Bosch (archieffoto: Imke van de Laar). vergroot

Sinds bekend is geworden dat het uitgaansleven weer aan banden wordt gelegd vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen, is het volgens medewerkers aanmerkelijk rustiger bij de Testen voor Toegang-locatie in Den Bosch. Er stonden deze vrijdag zo’n tweeduizend spoedtesten gepland voor mensen die voor dit weekend een feestje hadden gepland, maar een aanzienlijk deel kwam volgens medewerkers niet opdagen.

De aanscherping van de coronamaatregelen houdt concreet in dat clubs, feestcafés en nachtclubs vanaf zaterdag de deuren weer moeten sluiten. Meerdaagse evenementen waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, worden waarschijnlijk afgelast. Vrijdagavond worden de details bekendgemaakt tijdens een persconferentie van het kabinet.

'Het is heel zuur'

Niet alleen voor horecaondernemers die na een lange coronasluiting eindelijk weer iets konden organiseren zijn de aangescherpte maatregelen een bittere pil. Ook feestgangers die zich vrijdag in Den Bosch laten testen balen ontzettend. “Het is heel zuur. Ik werk zelf in de horeca en had nu voor het eerst weer een festival. Het is jammer van de centen”, zegt iemand.

“Het is wel balen. Klote, om het zacht uit te drukken. De zomer valt wel een beetje in het water”, vertelt iemand voordat hij getest wordt. “Als het festival niet kan doorgaan, vieren we thuis maar een feestje.”

Feestjes thuis en bruiloften

Bij de Testen voor Toegang-locatie in Den Bosch zijn vrijdag niet alleen mensen die zich laten testen voor een festival, maar ook voor feestjes thuis en bruiloften. “Het zou zuur zijn als de bruiloft in het water valt door de nieuwe maatregelen”, vertelt een vrouw die zaterdag naar een bruiloft gaat. “Vooral voor het bruidspaar natuurlijk. Ik hoop dat het feestje gewoon kan doorgaan.”

De persconferentie van vrijdagavond om zeven uur is ook te volgen bij Omroep Brabant op web, app en tv.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.