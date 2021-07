Festival 7th Sunday: Live Again! gaat niet door: 'Hele harde klap'

Johan Dortmans van de organisatie van 7th Sunday: Live Again! vergroot

Het was volledig uitverkocht, maar alle tienduizend bezoekers die dit weekend naar 7th Sunday: Live Again! zouden gaan, zullen iets anders moeten verzinnen om te gaan doen. Het festival gaat niet door, nu de extra coronamaatregelen zijn aangekondigd.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is wel ontzettend zuur, vindt organisator Johan Dortmans. Dat hij baalt als een stekker is veel te zwak uitgedrukt. Hij is boos. "Ik snap niet dat dit zo vijf voor twaalf moet."

Het is het tweede weekend op rij dat er een festival georganiseerd zou worden op zijn terrein. Vorig weekend was er ook een festival, op dezelfde plek, toen was het Harmony of Hardcore: Live Again!

En dat verliep probleemloos, zegt Dortmans. "Toen zijn er nauwelijks besmettingen geweest." En zelfs áls ze er al waren, denkt hij niet dat het op zijn festival was. "Je weet niet of die mensen op het festivalterrein zijn besmet, of in de bus op weg er naartoe."

De festivals zijn het probleem niet, denkt Dortmans. "De meeste besmettingen komen van de horeca die hun zaakjes niet goed op orde heeft", zo zegt hij. "En wíj moeten dicht!"

De organisator vindt het onnodig. "Want wat gaan die mensen allemaal doen, die hier zouden komen? Die gaan ergens anders bij elkaar zitten. En dan gaan de besmettingen gewoon door."

Hij had juist zoveel geïnvesteerd in de controles bij de toegang tot het evenemententerrein, om alles veilig te laten verlopen. "We hebben zó ons best gedaan. Dit is gewoon een besluit op emotie van de regering, niet op harde cijfers."

Niet eerlijk, vindt de organisator. En het is een enorme financiële strop. Het gaat hem miljoenen kosten, schat hij in. De festivalorganisatie bestaat al zo'n zestien jaar en kan wel tegen een stootje, "maar dit is echt een hele harde klap".

Het festivalterrein was opgezet om twee weekenden te kunnen draaien. En er zijn kosten gemaakt die berekend zijn op twee weekenden inkomsten. Maar daarvan valt nu dus de helft weg. "Het is gewoon wéér de evenementenbranche die moet bloeden."

