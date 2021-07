Zomerkamp Schaijk kan wel doorgaan en viert nu feest: 'Voelt heel dubbel'

Vrijdagavond gaat het nog 'gewoon' los op Zomerkamp Schaijk (foto: Freek van der Venne). vergroot

De organisatoren van festivals hebben het moeilijk: met de nieuwe maatregelen die het kabinet vrijdagavond aankondigde is het verdraaid lastig nog een festival te organiseren. Maar het festival Zomerkamp Schaijk is op alles voorbereid en kan wel doorgaan: zaterdag is er namelijk voor iedereen een zitplaats.

De organisatie zag de maatregelen al een beetje aankomen en bedacht direct een plan B. “We hebben gisteren in een paar uur tijd meer dan achthonderd zitplekken geregeld”, vertelt Akram Abdo. Samen met John en Theo Potjes organiseert hij het festival. Het drietal laat zich niet uit het veld slaan. “Cancelen is geen moment in ons opgekomen.”

"Achthonderd stoelen en een extra tent. Er is plek voor iedereen."

Dus ondanks de verse maatregelen, gaat het festival ook zaterdag en zondag gewoon door. Iedereen moet blijven zitten, maar dat is geen probleem. “We hebben achthonderd stoelen én een extra tentje erbij geregeld. Er is genoeg plek voor iedereen.”

Bang dat mensen toch van hun plek opspringen en het een al te uitbundig feest wordt, is hij niet. “Mensen begrijpen wel wat er aan de hand is”, denkt Akram. “Daar ben ik totaal niet bang voor. Daarnaast hebben we goede beveiliging.”

Zaterdag staan er optredens van Abba Fever, The Night Flight en Lampegastuh op het programma. Zondag is er een terras en wordt er een zeskamp georganiseerd.

Akram is blij dat het festival door kan gaan, maar voelt tegelijkertijd mee met collega's in de evenementenindustrie. "Het is wel een hoop ellende hoor. Dat voelt wel heel dubbel. Het zijn ook onze vrienden, bijvoorbeeld de jongens van Smèrrig."

"Vanavond gaan we alles wat erin zit, eruit slingeren."

Maar eerst wordt er vrijdagavond nog een feest gevierd. “Vandaag hebben we gewoon heel goede controle, met testen. En gaan we gewoon lekker los. Even alles wat erin zit eruit slingeren.” Nu het nog kan.

