Lola won LEGO Masters met Jan: 'Iedereen heeft van hem kunnen genieten'

Jan en Lola wonnen LEGO Masters (foto: RTL/William Rutten). vergroot

Het overlijden van Jan Pennings (32) maakt diepe indruk op zijn ex Lola Nouwens. Hoewel ze uit elkaar zijn gegaan, deden ze samen met succes mee aan het televisieprogramma LEGO Masters. Ze groeiden uit tot de absolute publiekslievelingen. "Jan was zo trots dat hij de eerste winnaar was van LEGO Masters in de Benelux. Hij heeft alle afleveringen wel tien keer gekeken."

Bij het overlijden van Jan was Lola op een passende manier betrokken. Met veel liefde blikt ze terug op hem. "Als je het over optimisme hebt dan praat je over Jan. Hij wilde altijd dat iedereen blij en gelukkig was."

Lola is heel goed bevriend gebleven met Jan, ook toen hun liefdesrelatie stopte. "Net voor LEGO Masters waren wij uit elkaar gegaan. De deelname aan het programma markeerde het begin van de vriendschap die daarna volgde."

"Ik ben zo blij dat ik iemand als hem in mijn leven heb gehad."

Dat ze uiteindelijk zouden winnen hadden ze nooit verwacht. "We zien wel wat het ons brengt. Maar dit hadden wij nooit van tevoren ingeschat. Wat was het bijzonder dat wij hieraan mee mochten doen."

Jan en Lola aan het bouwen in LEGO Masters foto: RTL). vergroot

Daar leerde Nederland Jan ook kennen. "Iedereen heeft van hem kunnen genieten. Van zijn gekke schaterlach bijvoorbeeld. Die hebben wij vaak en veel gehoord. Ik ben zo blij dat ik iemand als hem in mijn leven heb gehad."

Maar ook toen het programma was afgelopen bleef LEGO Masters een grote rol spelen in hun leven. "Zo gingen wij samen naar meet and greets in het hele land. Dat gingen wij met de auto en luisterden we naar muziek."

"Het betekende heel veel voor hem."

En Jan keek zelf ook vaak de afleveringen terug. "Dan appte hij weer: ik ben ze nu toch maar weer een keer aan het kijken. Het betekende heel veel voor hem."

Nu wordt Lola overladen met reacties op het overlijden van Jan. "Daar straalt superveel liefde uit. Heel veel dank hiervoor."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.