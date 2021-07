4000 mensen staan in de rij voor kaas van de monniken: 'Hartverwarmend'

Wachten op privacy instellingen... De lange rij bij de abdij. Volgende Vorige vergroot 1/2 Ruim 4000 mensen komen kaas ophalen bij de abdij in Berkel-Enschot.

Het was zaterdagochtend een drukte van jewelste bij de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot. Vanaf de abdij stond een lange rij mensen tot ver in de straat. Ruim vierduizend mensen kwamen namelijk kaas ophalen. De monniken zijn inmiddels van hun kaasoverschot van 15.000 kilo af.



Wie zaterdagochtend de Eindhovenseweg richting de abdij op kwam rijden, werd begroet door de vele auto's die overal in de bermen geparkeerd stonden. Op de straat stond een lange rij mensen. Kaasliefhebbers uit heel Nederland kwamen speciaal voor de kaas van de monniken. Problemen met de lange rij en de drukte had niemand. "We staan lekker in het zonnetje en het is zaterdag. Heerlijk", vertelt een wachtende man.

"Het voelt alsof je bij de Efteling staat."

"Het voelt een beetje alsof je bij de Efteling staat. Ik miste alleen nog de bordjes die aangeven dat je nog een half uur in de rij moet staan", vertelt een man die net wat kazen heeft afgehaald. Een andere mevrouw heeft ook zo'n half uur in de rij gestaan. "We hebben hiervoor ook nog twintig minuten erover gedaan om een parkeerplek te vinden. Maar ik hou wel van een kaasje, dus als je dan ook nog de monniken los kunt maken van alle kaas die ze overhebben is dat mooi."

Op de abdij in Berkel-Enschot maken de broeders zelf kaas en bier. Ze zijn het bekendst van hun bier La Trappe. Elke biersmaak heeft zijn eigen kaas zoals Dubbel, Blond en Isid’or. De kaas is niet in de supermarkt te vinden en door de coronacrisis was de horeca dicht. Het gevolg: de broeders zaten met een overschot van 15.000 kilo kaas. Om er vanaf te komen zijn ze online een actie gestart. Die liep al snel storm.

"Mooi om te zien hoe mensen massaal te hulp zijn geschoten!"

Zaterdag konden mensen hun bestelling tussen negen en twaalf uur af komen halen bij de abdij. "Deze drukte is geweldig. Mooi om te zien hoe dit zo'n succes geworden is en mensen massaal te hulp zijn geschoten", vertelt de gelukkige broeder Bernardus. "We zijn alle 15.000 kilo kwijt. En dat in zo'n tien dagen. Dat is gigantisch!"

Broeder Bernardus is blij dat alle kaas is verkocht. vergroot

De opbrengst van alle kaas gaat naar een goed doel. De monniken bouwen een school in Oeganda. "Het is hartverwarmend dat zo veel mensen ons goede doel komen steunen. Nu kunnen we het project afronden."

"Auto's werden niet altijd op een verantwoorde plek neergezet."

De tientallen auto's in de bermen en de grote groep mensen merkte de politie ook op. Ze brachten al snel een bezoekje aan de abdij.

"We hadden hier alles in goede banen geleid, alleen de parkeeroverlast leidde tot wat problemen. Voor zo veel mensen is hier natuurlijk geen parkeergelegenheid, dus auto's werden niet altijd op een verantwoorde plek neergezet. Daar was de politie terecht een beetje boos over", vertelt broeder Bernardus.

Na één uur 's middags was de rij mensen eindelijk weggewerkt. "Wat een megasucces! Mensen uit heel het land kwamen hierheen. Wauw", zegt een van de verkopers.

