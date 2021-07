Speciekuipmoord Steenbergen: loodgieter eindelijk begraven, proces gestart

Het slachtoffer (Foto:archief) vergroot

In de rechtbank van Breda is maandagochtend de rechtszaak begonnen over de geruchtmakende speciekuipmoord. Vier verdachten staan terecht voor de gewelddadige dood van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden, ruim twee jaar geleden. Het slachtoffer is pas begraven, zo werd maandag bekend.

De verdachten waren mogelijk uit op zijn geld, denkt de politie. Ze ontvoerden hem, doodden hem, zaagden het lijk in stukken en dumpten lichaamsdelen in het riool en Schelde-Rijnkanaal.

In de zaal zitten maandag, net zoals bij de voorgaande zittingen, veel nabestaanden, onder wie de familie van het slachtoffer. Aan het begin van de zitting maakte de rechtbankvoorzitter bekend dat onlangs de begrafenis is geweest van Johan.

Drie nabestaanden claimen in totaal 360.000 euro schadevergoeding. Het proces gaat de hele week duren. Dinsdag worden de strafeisen verwacht.

De Belgische loodgieter Johan van der Heyden verdween spoorloos in juni 2019. De politie ontdekte dat zijn bus naar Nederland was gereden. Een snelwegcamera fotografeerde de bus bij Ossendrecht. Maar het vreemde was dat er iemand anders achter het stuur zat. En er reed iemand achter.

Het spoor leidde naar een woonwagenkamp in Steenbergen en de politie pakte vier verdachten.

Het OM zegt dat Edna V. (41) en Wanda van R. (41) het slachtoffer in België hebben ontvoerd, vastgebonden en gedrogeerd. Daarna is de Belg naar Steenbergen gebracht. Cheyenne (20), de dochter van Edna, zou daarbij hebben geholpen. Ze zou Johan hebben bewaakt en op de uitkijk hebben gestaan.

De Belg is volgens het OM dagenlang vastgehouden in zijn eigen bus. Daarna is hij vermoord door Nicky S. (32) uit Bergen op Zoom. Hij zou het lijk in stukken hebben gezaagd, verbrand en weggegooid in het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw Vossemeer. Pas een half jaar later werden de eerste lichaamsresten gevonden. Zijn complete stoffelijke overschot is nooit gevonden.

