Speciekuipmoord: 'Wanda gaf Johan spuitje en zaagde hem aan stukken'

De drie hoofdverdachten op een eerdere zitting (tekening: Aloys Oosterwijk ANP) vergroot

Het was Wanda die Johan van der Heyden in stukken heeft gezaagd. Dat zeiden twee medeverdachten in de Steenbergse speciekuipmoord maandag in de rechtszaal. “Ik was er even bij, ik ben misselijk weggegaan. Ik ben ook een mens,” zei medeverdachte Nicky S. Hij zegt ook dat Wanda een dodelijke spuit gaf aan Johan. Wanda ontkent maar ze sprak wel van een 'traumatisch moment'.

De Belgische loodgieter Johan van der Heyden verdween in de zomer van 2019. De politie ontdekte zijn bus op snelwegcamera's richting Bergen op Zoom. Vier verdachten werden gepakt. Uit politieonderzoek kwam naar voren dat ze de Belg wilden beroven. Ze drogeerden Johan, bonden hem vast in zijn bus maar hij stierf. Toen hebben ze zijn lijk in stukken gezaagd en gedumpt.

Seks

Van der Heyden was sinds 2012 een klant van prostituee Wanda. De betaalde seks maakte veel los bij Johan. Hij wilde meer van haar. Maar zij wilde geen echte relatie. Johan zorgde intussen voor Wanda. Hij betaalde haar huur en meubels. Johan vertelde Wanda over zijn zwarte geld. “Daar maakte hij geen geheim van", zei Wanda maandag in de rechtszaal.

Begin 2019 kreeg Wanda een relatie met Nicky S. uit Bergen op Zoom. Nicky hield zich bezig met de diefstal van wiet. Nu Wanda met Nicky omging, wilde ze haar relatie met Johan beëindigen.

Motief: geld

Wanda en Nicky spraken een keer over Johan en zijn geld. "Kunnen we Johan niet te grazen nemen?", zou Wanda hebben voorgesteld. Dat gaf ze toe in de politieverhoren. Er werd een plannetje gesmeed om Johan te lokken.

Wanda nodigde Johan uit in haar huis. Ze deed slaapmiddelen in zijn thee. Johan plofte op bed en belandde in een diepe slaap. Toen kwamen Nicky en ook zijn Steenbergse ex-vriendin Edna en haar dochter Cheyenne. Nicky bond het slachtoffer vast met tiewraps en ductape op zijn ogen en mond, vertelde Wanda. Ze vertelde ook dat Nicky Johan beroofde van zijn geld.

Pistool

Daarna doorzocht Nicky het huis van Johan in de Belgische plaats Lint, maar hij vond geen geld. Nicky werd boos en ging ‘flippen’, volgens Wanda. “Hij zat tegen mij keihard te schreeuwen". Volgens Wanda zwaaide Nicky ook nog met een pistool.

Maar Nicky ontkende alle beschuldigingen. "Ik doe daar geen mededelingen over", zei hij steeds. Nicky wilde daarna toch wel wat zeggen: “Wanda is de enige die alles wist, die man kende, wist waar het geld was”, zei Nicky. Wanda is de kwade genius, was eigenlijk zijn boodschap. Over het in stukken snijden zei hij nog: “Een keer was de ketting (van de zaag) er afgelopen."

Speciekuip

Slechts een klein deel van het lichaam van Johan is gevonden. Een getuige sprak over twee vindplaatsen. De brug bij Nieuw-Vossemeer, waar resten zijn gevonden in een speciekuip. En bij St-Philipsland. Maar daar is niks gevonden.

Een van de rechters vroeg of er nog meer lichaamsresten zijn. “Er is geen rest, er zal ook geen rest komen. Ze moeten eens uitzoeken wat het met een lichaam doet als het zes of zeven dagen brandt". Wanda antwoordde iets anders: “Het is naar de vuilstort gegaan". Al vanaf het begin van de zaak wijzen verdachten naar elkaar en komen ze met andere verklaringen. Dat is deels te verklaren omdat Nicky S. zijn vriendin Wanda uit de wind wilde houden.

Doodsoorzaak

Het blijft nog steeds een raadsel waaraan de Belgische loodgieter Johan van der Heyden is overleden. Een hartstilstand, een messteek, zei Nicky S. eerder bij de politie. Hij noemde maandag een nieuwe mogelijkheid: een overdosis van het oplosmiddel gbl. Hij wees medeverdachte en geliefde Wanda aan als de dader van een dodelijke spuit. Die zou ze anaal hebben toegediend.

Andere getuigen en verdachten in de zaak spreken over weer andere doodsoorzaken zoals klappen of uitdroging.

Wanda verklaarde eerder dat Johan al werd doodgeslagen door Nicky in haar slaapkamer in het Belgische Zoersel. “Godverdomme die klootzak is dood, ” riep Nicky toen, beweert althans Wanda.

Dinsdag komt het OM aan het woord met de eigen lezing van de gebeurtenissen. Later volgen de pleidooien.

