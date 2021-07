Koning Willem-Alexander bezoekt 250-jarig Brabants Dagblad

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Koning Willem-Alexander bezoekt Brabants Dagblad in Den Bosch

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend de redactie bezocht van het Brabants Dagblad in Den Bosch. Hij was daar vanwege de 250e verjaardag van de krant. En hij had het naar zijn zin, want hij bleef langer dan gepland. Hij sprak met de krantenjournalisten onder meer over de aanslag op Peter R. de Vries en het belang van vrije nieuwsgaring.

De koning kwam rond tien uur aan op de krantenredactie: "Ik ben heel erg dankbaar dat ik hier mag zijn." Hij kreeg een uitgebreide rondleiding over de redactie en stelde daarbij veel vragen. Hij stopte onverwacht bij het bureau van social-mediaspecialist Jesse van Beljouw. "Heel bijzonder om hem een keer in het echt te ontmoeten! Grappig om hem te vertellen wat voor werk ik doe. Hij was heel geïnteresseerd!"

"Door toenemende agressie wordt vrije nieuwsgaring steeds lastiger. Daar maak ik me zorgen over", benadrukte Willem-Alexander tijdens zijn werkbezoek. "We zagen dat afgelopen week in uiterste vorm helemaal misgaan", zo zei hij, verwijzend naar de aanslag op het leven van Peter R. de Vries.

Veiligheid was dan ook een belangrijk onderwerp bij de gesprekken die de koning voerde. Zo ging hij onder andere in gesprek met 112-fotografen, die regelmatig met gevaarlijke situaties of bedreigingen te maken hebben. "Heeft het uw houding veranderd? Kijkt u om zich heen?", zo vroeg de hoogheid aan fotografen die bij de avondklokrellen waren.

Ook fotograaf Bart Meesters zat aan tafel. "Het was een heel goed en belangrijk gesprek. Ook is het een hele eer en mooi om over het werk te kunnen vertellen."

"Zo bijzonder om met hem aan tafel te zitten."

De koning sprak ook over diversiteit op de redactie. "Ik was zenuwachtig van tevoren", schatert Lemmia Laaroussi. "Het is ook maar een mens", zo zei ze geruststellend tegen zichzelf. "De koning even zien is iedereen wel gegund. Maar het is zo bijzonder om met hem aan tafel te kunnen zitten. Ze zitten thuis al met smart te wachten op de verhalen", lacht ze.

Willem-Alexander was ook erg geïnteresseerd in onderzoeksjournalistiek. "Ik vind het heel hoopvol dat er weer geld en tijd is voor onderzoeksjournalistiek. Tien jaar geleden was de vraag of er nog geld zou zijn om mensen diepgravend werk te laten doen. Dat is er blijkbaar nog wel", vertelde hij opgelucht.

Na een paar keer zwaaien en een elleboogstoot met de hoofdredacteur ging Willem-Alexander weer naar huis. "Op naar de volgende 250 jaar!"

