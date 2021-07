7 jaar na de ramp met de MH17: 'Herdenking extra beladen door strafproces'

Vandaag precies zeven jaar geleden werd het toestel neergehaald (foto: Ferenc Triki) vergroot

Het is zaterdag precies zeven jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne met een Buk-raket uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen vijftig Brabanders. Ook dit jaar is de herdenking vanwege corona aangepast.

Bij het nationaal monument in Vijfhuizen zal dit jaar, net als vorig jaar, geen gezamenlijke herdenking plaatsvinden. Er is een digitale herdenking, waarbij Maartje van Weegen de namen van alle 298 slachtoffers voor zal lezen. Ook wordt er gesproken door demissionair minister-president Mark Rutte en de voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17.

Anton Kotte uit Eindhoven is nabestaande en zit in het bestuur van de stichting. Hij verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco Kotte bij de ramp. Na zeven jaar is het verlies volgens hem nog 'moeilijk te verteren'. "Er zijn telkens weer momenten dat je ze mist. Nog afgezien van wat zij de afgelopen zeven jaar allemaal gemist hebben."

''We zijn na zeven jaar nog geen stap verder.''

Hij vindt de herdenking dit jaar extra zwaar, niet alleen vanwege de coronamaatregelen. "De herdenking krijgt in deze tijd extra lading door het strafproces. Iedereen gaat er maar vanuit dat het tot een veroordeling komt, maar zo zeker is dat niet. De rechter moet nog oordelen."

Oscar, Miranda en Remco Kotte vergroot

Bij Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle heerst hetzelfde gevoel. ''Het is niet alleen herdenken vandaag, maar ook de rechtszaak die in ons achterhoofd meespeelt. We zijn na zeven jaar nog geen stap verder'', vertelt Jeanne. Zij moeten sinds de ramp hun enige dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts uit Roosendaal missen.

Joop de Roo vergroot

Voor Joyce de Roo voelt het verlies nu door de rechtszaak niet anders. Ze verloor haar vader Joop. "Het gemis blijft." Joyce is van plan, hoewel er geen officiele herdenking is, toch naar Vijfhuizen te gaan. "We willen naar de boom van onze vader en opa. Die boom is voor ons wat een graf op een kerkhof voor anderen is. Hier ligt de as van mijn vader."

"De dagen ervoor zijn altijd heftiger dan de dag zelf."

Ook Jeanne gaat samen met haar man naar het monument in Vijfhuizen. Ze blijft 17 juli een zware dag vinden. "Maar de dagen ervoor zijn altijd heftiger dan de dag zelf. Dan zijn we altijd omringd door mensen die ons dierbaar zijn. We proosten die dag op Astrid en op het leven."

Het kwakkelende weer van de afgelopen dagen versterkt voor haar de herinneringen aan het drama. "Ik ging een dag voor de ramp nog gezellig winkelen met Astrid. Het regende de hele dag. Toen we thuiskwamen klaarde het op. De zon begon te schijnen. Het is een herinnering die nog erg hoog zit."

Bart Lambregts en Astrid Hornikx vergroot

Frans en Els Pijnenburg uit Oisterwijk kunnen hun verdriet steeds meer een plekje geven. "Ik ben er inmiddels veel sterker van geworden", vertelt Els. Ze moeten hun zoon Sjors en schoondochter Kristy van den Schoor al zeven jaar missen.

Vandaag gaat ze niet collectief, maar met haar gezin herdenken. "We gaan naar het MH17-monumentje in de kapel van de Heilige Eik in Oirschot en daarna samen eten in het café waar Sjors ook graag kwam."

Sjors Pijnenburg en Kristy van den Schoor vergroot

Ook Anton gaat vandaag niet naar het nationaal monument in Vijfhuizen. Het bestuur heeft besloten niet af te reizen naar het monument vanwege de coronamaatregelen. Hij gaat naar het gedenkteken voor de vliegbasis in Eindhoven. Ook daar wordt stilgestaan bij de ramp. Rond zes uur 's worden bloemen gelegd bij het monument. Daarbij zijn ook medewerkers van de Oekraïnse ambassade aanwezig.

De herdenking is hier vanaf 14.00 uur live te zien.

