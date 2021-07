Johan werd vermoord en in stukken gezaagd: tot 22 jaar cel en tbs geëist

Wanda van R., Nicky S. en Edna V. (tekening: Aloys Oosterwijk/ANP). De brug bij Nieuw-Vossemeer waar resten van Johan werden gevonden (foto: Willem-Jan Joachems) Onderzoek in het riool op het kamp in Steenbergen (foto: Willem-Jan Joachems) De bus van Johan van binnen, voor de moord (foto: politie) De bus van Johan van binnen, voor de moord (foto: politie) De auto's en bus van Johan gefilmd op de A4 bij Ossendrecht (foto: politie) Volgende Vorige vergroot 1/6 Wanda van R., Nicky S. en Edna V. (tekening: Aloys Oosterwijk/ANP).

Voor de rechtbank in Breda zijn dinsdag zware straffen geëist in de zaak van de Steenbergse speciekuipmoord. De officier van justitie eiste tegen Nicky S. 22 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Nicky zou Johan hebben gedood. Zijn vriendin Wanda, met wie Johan vreemd ging, hoorde 12 jaar eisen. Twee handlangers, een moeder en dochter uit Steenbergen, hoorden respectievelijk 10 jaar en 15 maanden cel eisen.

Johan van der Heyden werd op 1 juni 2019 gedrogeerd en ontvoerd. De verdachten wilden hem beroven maar hij stierf. Ze zaagden hem in stukken, verbrandden de resten en dumpten hem in het Schelde-Rijnkanaal, in het riool en op de vuilstort.

Er zijn vier verdachten:

Nicky S. (32) uit Bergen op Zoom,

Wanda van R. (41) uit het Belgische Zoersel,

Edna V. (41) uit Steenbergen,

haar dochter Cheyenne (20).

Volgens het OM is Nicky S. direct verantwoordelijk voor de dood van Johan. De anderen hielpen bij de uitvoering. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis en is al diverse keren veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Ook in de gevangenis en een onderzoekskliniek was hij gewelddadig, volgens het OM.

Gruwelijke details

De officier van justitie legde dinsdag alle bewijs op tafel maar was terughoudend over de gruwelijke details, uit respect voor de nabestaanden.

Uit onderzoek en alle verklaringen blijkt dat Johan van der Heyden zwaar is mishandeld in zijn eigen loodgietersbus. Die reed op dat moment onder meer over de ring van Antwerpen, met Wanda achter het stuur. Nicky zat achterin bij een vastgebonden Johan

De huiveringwekkende verklaring die Wanda bij de politie aflegde is daarbij belangrijk bewijs: “De hele rit was een grote hel. Johan is vreselijk mishandeld. Volgens mij heeft Nicky alles gebruikt, ik hoorde het gereedschap rinkelen. Ik hoorde Johan gillen van de pijn. Heel de bus zat onder het bloed, ook Nicky. Ik was bang dat mensen dit hoorden. Ook bij de verkeerslichten bleef Nicky doorgaan in zijn waanzin. Ik zag een monster, hij was verwilderd in zijn gezicht. Johan zou hebben gezegd dat het drie ton was in de bus of in een scooter, ik denk uit angst, omdat hij hoopte dat het geweld zou stoppen.”

In de laadruimte sloeg Nicky S. Johan met zijn vuisten, gereedschap en koffers.

De (schoongemaakte en gestripte) bus waarin Johan lag vastgebonden en mishandeld werd(foto: politie) vergroot

Daarna brachten ze hem naar het huis van Wanda in Zoersel. Daar is de Belgische loodgieter opnieuw met een pistool mishandeld door S. “Hem is het licht uit de ogen geslagen,” zei de officier van justitie. Johan moet 'doodsangsten' hebben uitgestaan.

De Belg stierf op maandag 3 juni om kwart over twee 's middags. Nauwelijks een dag na zijn verdwijning, denkt het OM. Hij is door geweld om het leven gekomen. Dat staat vast voor het OM. Het was geen injectie, hartstilstand, messteek of uitdroging, zoals verdachten eerder beweerden.

Na zijn dood

Johan is na zijn dood in een laken gewikkeld, in zijn bus naar Steenbergen gereden. Daar heeft hij nog even op twee plekken in zijn bus gelegen (op de Oude Veiling en de Schansdijk).

Zijn stoffelijk overschot is in een garage op het kamp in stukken gezaagd en buiten verbrand. Dat verbranden duurde enkele dagen. De resten verdwenen in een speciekuip in het kanaal. De bus van Johan werd gestript en schoongemaakt. Ook de twee tienerzoons van Wanda hielpen daarbij. Daarna is de bus verkocht aan iemand in Den Bosch en later teruggevonden.

Sporen van geweld haalden politie en justitie uit het forensische bewijs. Delen van Johan zijn hoofd zijn teruggevonden in het Schelde-Rijnkanaal, verpakt in een big shopper die met cement was overgoten.

“In zijn voorhoofd zaten twee gaten. Mogelijk veroorzaakt door slagen. Maar schotwonden zijn ook mogelijk", zei de officier. Ook in het schedeldak zaten drie openingen. Ook aan een rib is een wond gevonden die mogelijk kan zijn veroorzaakt door een kogel. Voor het OM is de specifieke doodsoorzaak niet honderd procent vast te stellen, maar het letsel moet dodelijk zijn geweest, was de boodschap.

'Misselijkmakend plan'

De officier van justitie sprak van ‘een afschuwelijke zaak’. Het begon allemaal met het 'misselijkmakende plan' om Johan te beroven. “Hij had tonnen aan contant geld, verstopt achter de radiatoren van zijn huis. Omdat het zwart geld was, zou Johan toch geen aangifte doen”, meenden de verdachten, volgens het OM. Dat geld konden ze overigens niet vinden.

Wanda en Nicky bedachten het plan, Edna dacht mee. Haar dochter Cheyenne verleende hand- en spandiensten en is niet schuldig aan de dood van Johan, volgens het OM. Daarom werd 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk geëist.

“Het plan is ondoordacht en doordrenkt van egocentrisme, de uitvoering tart iedere verbeelding", zei de officier van justitie. Die zei ook diverse keren dat de verdachten 'drugsdoorsnoven' waren tijdens hun gruweldaden.

Het proces gaat woensdag verder met de pleidooien.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.