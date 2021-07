Arrestatieteam doet inval bij twee huizen in Breda, drie mensen aangehouden

vergroot

Arrestatieteams zijn dinsdagochtend in alle vroegte binnengevallen bij twee huizen aan de Achterom in Breda. Er werden drie mensen aangehouden op verdenking van witwassen. Deze actie gebeurde nadat er vorig jaar een vrachtwagen met daarin 900 kilo cocaïne werd onderschept in Breda.

Rond zes uur 's morgens viel de politie binnen bij de twee rijtjeshuizen. De bewoners van de Achterom stonden al gauw op straat, wakker geschrokken van het lawaai. "Ik schrok me rot en zat rechtop in bed", aldus een vrouw die in haar badjas een sigaret staat te roken. "Het was net alsof het leger voorbij kwam!", roept haar buurvrouw.

Enorme cokevangst

In juli vorig jaar werd aan de Rijsbergseweg in Breda een vrachtwagen met daarin negenhonderd kilo cocaïne onderschept door de landelijke eenheid van de politie. Er werden toen drie mannen aangehouden: twee Bredanaars (32 en 39 jaar) en een Oisterwijker (47 jaar). De mannen werden veroordeeld tot celstraffen tussen de 4 en 6 jaar. Ook kregen ze geldboetes opgelegd van 5.000 tot 20.000 euro.

"Naar aanleiding van die vangst zijn we een onderzoek gestart en hebben we vandaag weer drie mensen kunnen aanhouden op twee verschillende adressen", aldus politiewoordvoerder Malou Stillekens. "De twee vrouwen (34 en 64) en man (66) worden verdacht van witwassen."

'Ze hadden gewoon aan kunnen bellen'

Een buurtgenote zag het gebeuren. "Er stond daar zeker twintig man voor de deur", vertelt ze terwijl ze naar een van de huizen wijst. "Ze hadden helmen op en alles. Ze hebben de rolluiken bij de voordeur met een kettingzaag opengezaagd en daarna de deur ingeramd. Ik vind het echt niet normaal dat ze zoveel geweld gebruiken. Het ging om een vrouw met twee kindjes?! Ze hadden ook gewoon aan kunnen bellen." De politie besloot op deze manier te werk te gaan vanwege 'tactische afwegingen'.

De bewoners van de huizen zijn familie van elkaar, zo vertelt een dochter van twee bewoners. "In het ene huis woont m'n schoonzusje met haar twee dochters van 1 en 10 en in het andere huis mijn ouders. Waarom ze daar zijn binnengevallen? Ik heb echt geen idee? Weet jij het?"

De politie doorzocht twee woningen aan de Achterom in Breda. (foto: Eva de Schipper)

