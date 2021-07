Tim blijft evenementen organiseren, ook al volgt tegenslag op tegenslag

Tim met Disco Snolly tijdens een eerdere editie van Desperados Roadshow (privéfoto). vergroot

Van evenementenorganisator naar crisismanager. Zo zou Tim Frenken uit Tilburg zijn werk inmiddels wel kunnen omschrijven. De ondernemer blijft tegen tegenslagen aanlopen. Is het niet een ingetrokken vergunning voor zijn stadsstrand dan wel weer aangescherpte coronamaatregelen waardoor zijn festival rondom de Tilburgse kermis niet door lijkt te kunnen gaan. Maar bij de pakken neerzitten is niks voor de rasoptimist, dus vindt Frenken uiteindelijk wel een manier.

Alles was rond voor de Desperados Roadshow, een meerdaags festival rondom de kermis van 16 tot en met 25 juli. De organisatoren waren in mei aan een flinke inhaalslag begonnen toen duidelijk werd dat de Tilburgse kermis waarschijnlijk door kon gaan. Helemaal toen halverwege juni de versoepelingen werden aangekondigd. Nederland ging van het slot af. Maar afgelopen vrijdag kwam er alsnog een klap. Een streep door evenementen. Opnieuw.

“Een nekschot voor de hele evenementenbranche”, zegt Tim Frenken. “We zijn meteen om tafel gegaan. De kermis kon doorgaan want dat is een doorstroomevenement. Maar de Desperados Roadshow niet meer. Niet zoals we het wilden." Hij is niet te spreken over de manier waarop de overheid het aanpakt. “Er wordt echt een wanbeleid gevoerd. Ze zijn met de sector en ons aan het sollen. Daar moet wel compensatie tegenover staan. Gelukkig hebben we een burgemeester die zich daar hard voor maakt in Den Haag.”

"Je krijgt wel eelt op je ziel."

Zelf wil Frenken namelijk vooral blijven organiseren en niet zozeer lobbyen. “Ik ben meer met adviseurs en advocaten aan het bellen dan met dj’s en artiesten”, zegt de organisator. “Blijkbaar hoort dat er nu bij, maar ik hoop op betere tijden.” Ondertussen richt hij zich op wat wél mogelijk is. De roadshow wordt een festival van negen dagen. Niet meer buiten, maar binnen op een groot overdekt terras waar 1000 man kunnen zitten. Met één groot podium. “We hebben alles opnieuw getoetst en berekend. Veiligheidsplannen gemaakt, noem maar op. We hebben gisteren groen licht gekregen. Wat een opluchting”, zegt hij. “Ontroering zelfs. Er mag toch iets doorgaan. Iets wat enigszins voelt als een festival.”

Niet alleen bij de roadshow was het snel schakelen en regelen. Bij zijn andere onderneming, Beachy, is het ook iedere keer crisismanagement. Vandalisme, diefstal, corona en als klap op de vuurpijl een vergunning die werd ingetrokken. Toen het boeltje al voor een groot deel was ingepakt, oordeelde een rechter dat de vergunning helemaal niet ingetrokken had mogen worden. Dus kon Beachy toch weer open. “Je krijgt wel een beetje eelt op je ziel van alle dingen die gebeuren. Je zit twee dagen bij de pakken neer en gaat dan weer door.”

"Iemand moet het doen."

Het zijn vooral zijn passie en wil die iedere keer weer de kop opsteken. “Iemand anders gaat het ook niet organiseren. Er moet toch iets leuks te doen blijven?”, legt hij uit. “Én, we willen zelf ook op een leuke manier bier drinken. Dan ga je toch wat regelen. We hebben een soort motto nu: het leven is een flipperkast, maar bij een flipperkast wil je ook winnen dus dat gaan we gewoon doen.”

