Stadsstrand Tilburg mag toch open, gemeente verliest rechtszaak

Stadsstrand Beachy aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg gaat toch open. De rechter heeft de gemeente in een kort geding flink op de vingers getikt. Er had beter naar de ondernemers geluisterd moeten worden, was het oordeel.

"Het is een enorme opluchting na twee weken vol slecht slapen en stress", laat Tim Frenken van Beachy weten. Eind vorig jaar werd door buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen verleende vergunningen, waarop de gemeente besloot dat het stadsstrand dicht moest blijven.

De tegenslagen volgden elkaar in rap tempo op bij Beachy. Diefstal, vandalisme, een lange coronasluiting en vervolgens helemaal dicht. Al het personeel kwam op straat te staan, alle evenementen werden afgelast en de forse investeringen waren voor niets. Inmiddels was al er al veel opgeruimd, maar van de voorzieningenrechter in Breda mag Beachy nu weer open.

Eigen voorstel

Het plan van het stadstrand aan de Goirkekanaaldijk voor dit jaar was om deze zomer open te gaan zonder versterkte muziek en met maximaal 650 bezoekers, geheel volgens de geldende coronaregels. Om 23.00 uur zouden de deuren iedere avond sluiten. De rechter oordeelt dat dit geen probleem is, alleen moet het stadsstrand een uurtje eerder dicht zodat de buurt genoeg rust krijgt.

De rechter is niet te spreken over het feit dat de gemeente Tilburg niet gereageerd heeft op dit plan van Beachy. "Een rustige woonomgeving moet serieus genomen worden, maar met de maatregelen lijkt de geluidsbelasting voor de bewoners van de woonwijk langs het Wilhelminakanaal tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht te kunnen worden.”

Klachten

Vorig jaar werden de geluidsnormen twee keer overschreden. Omwonenden klaagden ook over parkeeroverlast, vandalisme en wildplassen. Een onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde na die klachten dat de vergunning ten onrechte was verleend.

De gemeente ging ten onrechte mee in dat oordeel, volgens de rechter. In het vonnis werd opgemerkt dat juist de gemeente actief had meegewerkt aan de komst van het strand. Er werd een vergunning voor vijf jaar afgegeven en daarom werden er forse investeringen gedaan en veel personeel aangenomen. Het intrekken van de gemeente was veel te abrupt.



Goede hoop

"Fantastisch nieuws voor bezoekers, personeel en betrokken partijen", zegt Tim Frenken. "De uitspraak van de rechter geeft ons bovendien goede hoop dat de gemeente mee wil werken om Beachy de komende jaren mogelijk te maken." Er wordt goed gekeken hoe de vergunningen door de gemeente nu wél helemaal in orde gemaakt kunnen worden."

Waar ze bij Beachy wel van balen is de communicatie met diezelfde gemeente. In februari werd al contact gezocht, maar er werd niet geantwoord op het ingediende plan en ook toen er een brandbrief werd verstuurd, bleef het stil vanuit het stadsbestuur. Toch willen zijn bij het Tilburgse stadsstrand vooral vooruit kijken. "Het waren enorme spannende tijden, maar voor nu: zand erover!"

Beachy wil zo snel mogelijk open en heeft al enkele evenementen op de planning staan. Al moet daar wel hard voor doorgewerkt worden, want er was al veel opgeruimd vanwege het intrekken van de vergunning. Toch verwachten ze bij Beachy over anderhalve week tot twee weken weer helemaal open te zijn.

