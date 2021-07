Man belt 200 keer zonder reden naar alarmnummer

Een 51-jarige man uit Den Bosch heeft de afgelopen maanden meer dan tweehonderd keer naar het alarmnummer 112 gebeld, zonder dat daar reden voor was.

De alarmcentrale kreeg dinsdag 22 telefoontjes op het alarmnummer, waarna niets werd gezegd of meteen weer werd opgehangen. Het mobiele nummer waarmee werd gebeld, leidde naar de Bosschenaar.

Agenten reden naar de woning van de man, maar hij was niet thuis. Hij bleek buiten in een parkje te zijn. In eerste instantie ontkende hij de telefoontjes, maar toen de politie het nummer belde waarmee de 112-meldingen waren gedaan, begon het buideltasje van de man te 'rinkelen'.