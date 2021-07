Vaccins volop maar stille prikstraten: 'Nu bellen is morgen al prikken'

Er wordt momenteel minder geprikt. (archieffoto GGD West-Brabant) vergroot

Waar zijn ze gebleven? De lange rijen mensen die geduldig wachten op hun vaccin. Niet meer bij de priklocaties in ieder geval, want hier is het deze dagen rustiger dan ooit. Slechts een handjevol mensen is er dagelijks te vinden. Een vreemd tafereel nu juist op dit moment het aantal besmettingen torenhoog is.

Op de vaccinatielocatie Breepark in Breda was begin deze week nog niet de helft van alle tien prikloketten geopend. Stoeltjes in de grote hal waar gevaccineerden na hun prik in de gaten worden gehouden, bleven onbezet.

Toch heeft Linda Vlamings van de GGD West-Brabant hier een logische verklaring voor: “We zijn over de piek heen. Iedereen vanaf 12 jaar heeft al de kans gehad om een eerste afspraak in te plannen. Er is nu minder vraag naar een vaccinatie.”

Hoe anders was het enkele weken geleden. Toen drongen tientallen mensen zelfs nog voor om een vaccinatie te bemachtigen. “Eerst was dat schaars, zat er druk op en wilde iedereen zo snel mogelijk. Nu hebben we voldoende beschikbaar."

Veel bezoekers vragen zich af of jongeren niet eerder uitgenodigd hadden kunnen worden. Daarmee hadden besmettingen onder festivalbezoekers zoals die van Ploegendienst in Breda wellicht beperkt kunnen blijven. Vlamings: "Nee, landelijk is bepaald welke geboortejaren er op een dag uitgenodigd konden worden. Daarbij werd gekeken hoeveel voorraad vaccin er op dat moment was."

Volgens Vlamings is er altijd meer capaciteit dan dat er aan vaccin op voorraad is. We moeten klaar staan om wat er is, weg te prikken. “De prikkers zitten zich zeker niet te vervelen. Er worden op dit moment 2000 prikken per dag gezet. Je weet hoeveel afspraken je hebt en daarop worden mensen ingezet”, stelt Vlamings.

Volgens de GGD-woordvoerster zijn de prikstraten binnen enkele weken weer een stuk voller. “Deze maand wordt nog opgeschaald naar vierduizend prikken per dag. Dan komen de mensen na vijf weken weer terug voor hun tweede prik.”

Daarnaast gaat de GGD West-Brabant vanaf volgende week ook de wijk in om kwetsbare mensen te bereiken. Zo wordt er op locatie geprikt in winkelcentrum Hoge Vucht in Breda Noord. Ook kunnen arbeidsmigranten volgende week in Roosendaal op locatie een vaccinatie krijgen.

Wie nog geen eerste prik heeft gehaald, kan nu profiteren van de rust in de priklocaties. Linda: “Vandaag bellen, is morgen al prikken. Dus plan die prik!”

