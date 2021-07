Auto zit vast in ondergelopen spoortunnel in Geldrop

Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobilist strandt onder spoorbrug in Geldrop

Een auto is donderdagmorgen in Geldrop vast komen te zitten in de spoortunnel van de Eindhovenseweg. De spoortunnel onder water gelopen na een flinke plensbui.

Tijdens een van de hele zware buien is een auto vast komen te zitten in een ondergelopen spoortunnel in Geldrop. Vanwege de gestrande auto werd de tunnel afgesloten. De brandweer werd opgeroepen om de auto uit het water te halen.

In Eindhoven waren woensdagnacht soortgelijke problemen bij de spoortunnel vlakbij het Philips Stadion. Donderdagmorgen is het water daar weer gezakt en kan het verkeer er gewoon door.

N65 en A2

Op de Brabantse snelwegen vielen de problemen donderdagochtend vroeg relatief mee. Al werd wel de N65 donderdagochtend afgesloten van knooppunt Vught tot en met de verbindingsweg naar Tilburg vanwege het vele water op het wegdek.

Vanwege diezelfde reden ging ook de afrit Sint-Michielsgestel van de A2 dicht en werd de rechterrijstrook van de A2 van Utrecht richting Den Bosch afgesloten bij Hintham.

In het oosten de meeste regen

De afgelopen 24 uur viel vooral in het oosten van onze provincie de meeste regen. Donderdagmorgen om halfacht ging het om 23,9 millimeter regen in Eindhoven. In Volkel was dat 21 millimeter. Ter vergelijking: in Zuid-Limburg viel het afgelopen etmaal veertig millimeter regen. Vanuit Brabant zijn donderdagmorgen tientallen brandweerlieden naar Zuid-Limburg vertrokken om de brandweer daar te helpen.

Donderdagochtend geldt code geel nog altijd in Brabant, omdat er plaatselijk nog veel neerslag kan vallen. Na de middag zou de kans op neerslag afnemen.

Beelden van de spoortunnel bij het Philips Stadion in Eindhoven:

