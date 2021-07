Jack Jersey zou zondag 80 worden: 'Geen dag dat ik niet aan hem denk'

Johan en Jack (r) deelden lief en lied (privefoto: Johan Heeren). vergroot

Jarenlang deelde Johan Heeren (79) lief en leed met zijn boezemvriend en held Jack de Nijs, beter bekend als zanger Jack Jersey. Geen babyboomer die hem niet kent want vooral in de jaren zeventig was hij razend populair. Op 18 juli zou de Roosendaler 80 jaar zijn geworden. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. Ik mis hem nog steeds enorm.”

Iedere week maakt Johan zijn gangetje naar het graf van de zanger van megahits zoals ‘Papa Was A Poor Man’, ‘In The Still Of The Night’ en ‘Sri Lanka My Shangri-La’. Johan: “Hij is nu natuurlijk al heel lang, sinds 26 mei 1997, niet meer onder ons. Jongeren weten nauwelijks nog wie hij was. Dat is begrijpelijk maar ik zal hem nooit vergeten."

"We deelden lief en leed."

De op Java geboren Jack de Nijs kwam als zoon van een KNIL-militair in 1951 in Roosendaal terecht. Hij speelde tijdens zijn schooltijd al in verschillende bandjes. Toen hij als solo-artiest werd ontdekt door Radio Veronica schoot zijn carrière als een komeet omhoog.

Bekijk de YouTube-reportage die Omroep Brabant maakte over Jack Jersey:

Johan en Jack kenden elkaar al vanaf de lagere school. Later begeleidde Johan zijn vriend ruim twintig jaar bij alle optredens. "We hebben samen zoveel meegemaakt. We deelden lief en leed”, vertelt Johan.

Jack de Nijs maakte met zijn zoetgevooisde stem naam als soloartiest maar misschien nog wel veel groter is zijn betekenis als producer van zo’n tweeduizend liedjes. Zijn oeuvre bestaat uit indrukwekkende en zelden geëvenaarde lijst gouden en platina platen. Hij arrangeerde en schreef hits voor onder meer Frank & Mirella, André Moss, de Zangeres Zonder Naam en Nick MacKenzie.

"Hij verdient niet één, maar twee standbeelden."

Nog steeds worden er regelmatig liedjes met een hoog o-ja-gehalte van Jack de Nijs gecoverd en uitgevoerd door bekende artiesten. Zo is de zomerhit ‘Comment Ça Va’ uit 1983 nu regelmatig te horen in een reclamespot van Albert Heijn. Het nummer van de jongensband The Shorts werd door Jack de Nijs geproduceerd en opgenomen in de Stone Sound Studio in Roosendaal.

“Hij heeft Roosendaal op de kaart gezet. Hij verdient niet één maar twee standbeelden. Volgens mij hebben ze in Roosendaal niet in de gaten wat hij voor de mensen en de stad heeft betekend”, mijmert Johan bij het graf van zijn maat. Hij doelt hiermee op het sympathieke plan vorig jaar voor een standbeeld voor de zanger.

Jack en Johan waren onafscheidelijk (privefoto: Johan Heeren)

Het voorstel stuitte op een keiharde ‘nu niet en nooit niet’ van het stadsbestuur. Toch waagt een nieuwe groep enthousiastelingen met onder meer een online petitie het nu opnieuw. “Hij wordt ondergewaardeerd terwijl iedereen van onze generatie Jack Jersey kent. Als we het niet blijven proberen, raakt hij voorgoed in de vergetelheid en dat mag niet gebeuren”, legt initiatiefnemer Ad Schijvenaars uit.

"Hij vroeg mij altijd om een sigaret."

Hij vervolgt: “De gemeente hoeft niks te betalen. We hebben een bekende Nederlander die niet met naam genoemd wil worden achter ons staan. Er is alleen een vergunning nodig voor de plek en de grootte. Het liefst willen we een levensgroot standbeeld van Jack met een gitaar in zijn handen.”

Op het kerkhof zoeken de vingers van Johan ondertussen in een verfrommeld pakje in zijn borstzak naar een sigaret. Eenmaal gevonden, legt hij het rokertje geroutineerd neer bij de foto van zijn makker op de grafsteen. “Hij vroeg mij altijd om een sigaret en die kreeg hij dan: toen en nu nog altijd. Dag lieve Jack, tot volgende week."

Johan Heeren bij het graf van Jack de Nijs (foto: Erik Peeters).

