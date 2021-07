Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Opbouw weer begonnen in kermishoofdstad Tilburg: 'Echt imposant'

De 82-jarige Gust staat met zijn scootmobiel op het Stadhuisplein in Tilburg te kijken hoe de kermisattracties worden opgebouwd. "Ik kom al zeker 25 jaar kijken. Het is echt imposant, maar tegelijkertijd millimeterwerk, mooi!" Hij vindt het jammer dat er dit jaar 'maar' 140 attracties zijn op de Vakantiekermis en dat het geen 'echte' Tilburgse Kermis is. "Voor minder dan 150 doen we het niet in Tilburg", zegt hij lachend.

In en rond de binnenstad wordt sinds woensdagavond hard gewerkt aan de opbouw. Vrijdag begint de Tilburgse Kermis en de exploitanten kijken daarnaar uit, na een 'catastrofale' eerste seizoenshelft.

De Tilburgse Vakantiekermis opbouwen is een monsterklus. Op woensdagmiddag komen de eerste grote attracties al aan op het Stadhuisplein. Het gaat onder meer om een achtbaan waarvan de stalen basis in een mum van tijd over de weg ligt.

De opbouwwerkzaamheden trekken veel publiek

De gemeente Tilburg is op dat moment nog druk bezig met het weghalen van straatmeubilair. Zo moeten veel verkeers- en reclameborden, verkeerslichten, lantaarnpalen, banken en zelfs bushokjes verwijderd worden. De gaten die daardoor ontstaan in de bestrating moeten dichtgemaakt worden.

"Als je echt van de kermis houdt, is het opbouwen eigenlijk net zo leuk als de kermis zelf."

Het is flink doorwerken voor de stratenmakers bij de bushalte voor het Stadhuisplein. Terwijl tussen de grote vrachtwagens de attracties de grond uit schieten, betegelen ze in rap tempo het kleine perron waar het bushokje en alle informatieborden zijn weggehaald.

Ondertussen trekt de opbouw van de attracties flink wat toeschouwers. Zelfs als het 's avonds gaat regenen, blijven de Tilburgers kijken en foto's maken van de sterke mannen en vrouwen. "Als de wagens dwars over de weg staan, ga ik naar buiten om te kijken wat ze nu weer tevoorschijn toveren", zegt een man terwijl hij foto's neemt.

"De mensen die de kermis normaal opbouwen, hebben ander werk gezocht."

Serginho van 15 staat verderop te kijken bij de achtbaan die wordt opgebouwd. "Het is mooi om te zien wat er precies komt." De tiener weet precies waar en wanneer welke attractie er al eens gestaan heeft. "Als je echt van de kermis houdt, is het opbouwen eigenlijk net zo leuk als de kermis zelf." Hij komt al sinds zijn vijfde kijken hoe Tilburg verandert in de kermishoofdstad van de Benelux. "Het lijkt mij ook wel leuk om later attracties op te bouwen."

Serginho (15) geniet van de opbouw

Hij zou meer dan welkom zijn, volgens Tommy Boesveld van de attractie Reactor. "Net als in de horeca hebben de mensen die de kermis normaal opbouwen ander werk gezocht. We lagen helemaal stil. We zien wel dat het nu weer een beetje begint aan te trekken, maar of ze het hele seizoen voor ons kunnen werken is maar de vraag." Toch zie je door heel Tilburg de attracties als paddenstoelen uit de grond schieten.

De kermisexploitanten hebben tot vrijdagmiddag drie uur om alles op orde te krijgen. Dan opent de Tilburgse Vakantiekermis en Omroep Brabant doet daar live verslag van.

Kermisattractie de Reactor op het NS-Plein

Nu nog een bouwpakket, vrijdag zwieren en zwaaien

Ook op het NS-plein wordt flink gebouwd en getakeld

In rap tempo ligt de fundering van de achtbaan

Er zijn nogal wat vrachtwagens nodig om een achtbaan te vervoeren

Snel wordt de straat nog dicht getegeld op het Stadshuisplein

Sommige verkeersborden lieten zich lastig verwijderen

