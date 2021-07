Binnen 72 uur net zo veel regen als normaal in heel juli: ‘Uniek’

Op sommige plekken valt meer regen dan normaal in een hele julimaand (foto: Ben Saanen). vergroot

Zo erg als in Zuid-Limburg is het in Brabant bij lange na niet, maar ook hier is in de afgelopen dagen veel meer regen gevallen dan normaal. In de laatste 72 uur is er volgens Weerplaza op sommige plekken in Brabant honderd millimeter regen gevallen; normaal valt dat in één maand tijd.

Dat er zóveel regen valt in juli, maken we volgens weerman Wilfred Janssen van Weerplaza niet vaak mee: “Een plaatselijke stortbui met veel water kan wel voorkomen. Maar dat het in zo’n groot gebied valt, is uniek.”

De plaatselijke verschillen zijn groot volgens de weerman: “Het is een brede strook van neerslag die vooral over het oosten van Brabant trekt. Er zijn veel regionale verschillen: in de buurt van Eindhoven is bijvoorbeeld zeventig tot tachtig millimeter gevallen, terwijl er op andere plekken veel minder naar beneden komt.”

Droogte

De hoeveelheid regen zorgt er niet voor dat de droogte wordt opgelost. “Als het zo hard regent, slaat de bodem dicht. De toplaag van de grond wordt heel nat, maar de diepere laag niet. Water valt op die toplaag en dat spoelt weg. Van de honderd millimeter die op sommige plekken valt, blijft effectief maar zo’n dertig procent over voor in de grond”, zegt Janssen.

Na regen komt zonneschijn

Voor wie het wel heeft gezien met het regenachtige weer, is er goed nieuws: de komende dagen maakt de regen plaats voor zon en hogere temperaturen. “Buien blijven voorlopig op afstand”, blikt Janssen vooruit. “Voor de komende zes of zeven dagen wordt het weer stukken beter. Of het ook echt zomers warm wordt, hangt er nog vanaf of de wind uit het oosten of westen komt.”

