Speciekuipmoord: verdachten Nicky en Wanda wijzen naar elkaar

Nicky S. die volgens justitie Johan van der Heyden zou hebben gedood en in stukken gezaagd, heeft zich in de rechtszaal kort tot de nabestaanden gericht. “Ik kan me niet voorstellen wat jullie moeten doormaken.” De woorden leken de weduwe en zoons van de vermoorde Belgische loodgieter weinig te doen. De spijtbetuiging waarmee verdachte Wanda eerder kwam, leek wél binnen te komen.

Ook op deze laatste zittingsdag bleven de ex-geliefden naar elkaar wijzen. Dat werd nog eens pijnlijk duidelijk tijdens de pleidooien.

“Het moet voor jullie verschrikkelijk zijn geweest en het gemis zal intens blijven”, las Nicky S. voor van papier. Hij bood geen excuses aan. Want hij blijft ontkennen dat hij Johan gedood heeft. Tegen hem is eerder deze week 22 jaar en tbs geëist.

“De doodsoorzaak kan niet worden vastgesteld."

Volgens advocaat Marc Nillessen is er onvoldoende bewijs dat Nicky S. het heeft gedaan. Hij verzette zich tegen het beeld dat is opgeroepen van zijn cliënt: "Een karikatuur van een losgeslagen Nicky." Het OM sprak tijdens het proces een paar keer van ‘doorgesnoven’ verdachten.

Maar de advocaat stelde: “De doodsoorzaak kan niet worden vastgesteld." En als er geen bewijs is voor doodslag moet vrijspraak volgen, vindt hij. Bovendien draagt Wanda alle verantwoordelijkheid, was de boodschap. Nillessen vindt de strafeis van 22 jaar cel veel te hoog: "Pure vergelding." Hij vergeleek deze zaak met 'soortgelijke gruwelijke lugubere zaken'. “Dan cirkelt het steeds rond de 10 jaar cel. Maar hier is het dubbele gevraagd”.

Volgens de advocaat ontbreekt 'een deugdelijke motivering' om tbs op te leggen. Hij vindt het ook raar dat S. eerst zo'n 20 jaar de cel in moet en daarna pas behandeld wordt.

“Wanda kon geen kant op want Nicky had haar in zijn greep.”

Nicky S. wilde niet meer blijven luisteren naar het verhaal van zijn voormalige geliefde Wanda. Terwijl agenten hem terugbrachten naar het huis van bewaring in Middelburg, kon Wanda's advocaat Brian de Pree zijn verhaal doen. Hij stelde juist dat Nicky S. de Belg heeft gedood en niet Wanda. Volgens De Pree was iedereen bang voor hem. “Ze kon geen kant op want ze zat in de greep van Nicky.” Wanda werd gedwongen, zei hij en daarom kan ze zich beroepen op psychische overmacht.

De advocaat benadrukte dat Wanda wél deels schuld bekende, voor onder meer het vasthouden van Johan en het verbergen van het lijk. Hij vond 7 jaar een passende straf, 12 jaar is volgens hem te veel.

Ook Wanda zelf reageerde aan het einde vanaf papier, met trillende handen en tranen in de ogen. Wanda vertelde ho0e Nicky haar onder druk meesleurde in de ellende. Ze was vooral bang dat Nicky haar kinderen wat zou aandoen. “Het enige wat ik me kon bedenken was het spelletje van Nicky meespelen. Ik kwam in een achtbaan van de hel terecht."

“Ik zal me ook altijd schuldig voelen. Ik heb dit alles nooit gewild."

Ze vertelde over haar beide tienerzoons die Johan kenden. Eentje noemde hem tijdens de ontvoering 'lief' en snapte helemaal niks van de hevige gebeurtenissen bij hem huis, vertelde ze de rechtbank.

“We waren alle drie zeer gesteld op Johan. Hij stond altijd voor ons klaar." Die woorden van Wanda leken nog eens extra na te dreunen in de zaal. Haar 'liefdesverklaring' maakte het gruwelijke lot van Johan nog onverklaarbaarder. Het deed herinneren aan de vraag die de rechtbank al vaker stelde: waarom?

“Ik zal me ook altijd schuldig voelen. Ik heb dit nooit gewild", zei ze aan het einde van haar verhaal. De weduwe van Johan huilde intussen, stond op en werd getroost. Een van haar zoons zat met zijn handen voor de ogen. De ander keek met gesloten ogen naar de grond, met afschuw op zijn gezicht.

Terwijl Wanda met betraand gezicht terug naar de bajes ging, konden de familieleden naar huis: vier lange en hevige zittingsdagen verwerken. Op 1 september komen ze terug voor de uitspraak.

