Bestellijn voor drugs opgerold in Den Bosch: zes mannen opgepakt

De politie heeft een drugsbesteldienst opgerold in Den Bosch. Na contact met de 'bestellijn' werden de drugs op een afgesproken locatie afgeleverd. Zes mannen zijn opgepakt.

De politie kreeg verschillende tips over deze malafide handel. Een huis aan de Jan Steenstraat bleek het middelpunt van deze criminelen. Twee broers van 26 en 32 jaar uit Den Bosch zijn in het huis aangehouden. Ze worden gezien als hoofdverdachten.

Twee andere Bosschenaren (22 en 24) waren actief als koeriers en zijn ook opgepakt. Ergens anders in de stad werden nog twee klanten in de kraag gevat, maar zij zijn inmiddels weer vrij. In totaal zitten dus nog vier verdachten in de cel.