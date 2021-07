Eurocircuit mag blijven, eindelijk duidelijkheid voor zes sportverenigingen

De zes verenigingen die gebruik maken van het Eurocircuit in Valkenswaard mogen dit blijven doen. Het gebruik paste niet het bestemmingsplan uit 1977, maar de gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan maken zodat dit gelegaliseerd kan worden. Dat besliste de gemeenteraad donderdagavond.

Op het Eurocircuit werden heel veel motorcrossrally's verreden. In de jaren zeventig werd het Achteruitrijden en de Caravanrace van het populaire tv-programma 'Ter land, ter zee en in de lucht' daar ook opgenomen. De toekomst van het Eurocircuit hield de betrokkenen al jarenlang bezig.

Actualiseren

In 2018 en 2019 nam de gemeente al stappen om het oude bestemmingsplan te updaten. Maar na een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof bleek het nieuwe ontwerpbestemmingsplan juridisch niet houdbaar. Daarop besloot de gemeenteraad in oktober 2019 dit bestemmingsplan Eurocircuit niet aan te nemen.