Verdachten gooien drugs uit de auto tijdens achtervolging

De politie heeft donderdagnacht twee mannen aangehouden die worden verdacht van drugshandel. De aanhouding volgde op een achtervolging, waarbij de verdachten nog gauw van het bewijsmateriaal af probeerden te komen.

Rond twee uur in de nacht kwam er een melding binnen bij de politie, over een verdachte auto in de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Agenten gingen een kijkje nemen. De bestuurder van de verdachte wagen negeerde een stopteken en ging ervandoor.