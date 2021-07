ME'er Jehan helpt bij evacuatie en belandt zo op iconische foto

Jehan zit links (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Jehan de Bont, ME'er in Cuijk, is al heel wat uren in touw in het ondergelopen Limburg als hij wordt vastgelegd op een nu al iconische foto. Als hij opnieuw onderweg is naar Limburg vertelt hij tegen Omroep Brabant wat er precies aan de hand was en hoe dat bijzondere plaatje tot stand kwam.

Alle buren konden gered worden op de kar die achter de tractor hing, maar dat gold niet voor de oudere dame en heer op de foto. De vrouw was niet in staat om op de kar te komen en dus zitten ze in de lepel. Jehan: "Ze mochten er niet uit vallen en dus besloten we naast hen te gaan zitten en onze handen vast te houden. Ik zit naast de man."

Woensdagavond rond een uur of negen kregen Jehan en zijn collega's een bericht: morgenochtend om half zes worden jullie verwacht, verzamelen in Eindhoven. Om vier uur ging zijn wekker en via Eindhoven reden hij en drie collega's in een ME-busje richting het zuiden. "Toen we Zuid-Limburg in reden, zagen we bij Maastricht water over de weilanden stromen. Toch was dat nog maar een laagje."

In Valkenburg verzamelden de hulpverleners zich. Ook daar was nog niet veel te zien van de hoeveelheden water die verderop door Valkenburg stroomden. Alleen wat parkeerplekken stonden blank. "Op het verzamelpunt waren zo ontzettend veel hulpverleners en het was nog niet zo goed gecoördineerd. Maar wij zijn doeners, wij wachten niet af. We hebben daar mensen uit voertuigen geholpen, samen met hun koffers en kleding.

"De meest vreemde dingen dreven voorbij."

"Na een aantal uur heb ik aangegeven dat wij meer in ons mars hadden en dat we meer wilden doen", zegt Jehan. "Er kwam een boer met een tractor aan en die zei: 'Ik heb nog niemand om met mij mee te gaan.' Samen met drie reddingswerkers en een aantal collega's zijn we op de platte kar gestapt."

Toen zag Jehan de omvang van de ramp pas echt met eigen ogen. "De meest vreemde dingen dreven voorbij. Auto's stonden volledig onder water. Kinderspeelgoed dreef door achtertuinen. Woningen die kapot gespoeld waren."

Het doel van de boer en de hulpverleners was het helpen van de mensen in een aantal flats. "We zagen mensen op hun balkon staan. We zijn meteen gaan vragen of het goed ging, of ze iets nodig hadden. En vroegen: wil je blijven of wil je weg?" Vanaf buiten was het niet mogelijk om iedereen te spreken en daarom reed de tractor de hoek om, naar de ingang van de flat.

'Omdat de stroom eraf lag, had een vrouw al de hele nacht geen zuurstof gehad."

Daar stond het water nog hoger, de hulpverleners konden daar niet naar binnen. Tot een tafel langsdreef, die kon helpen om met droge voeten in de flat te komen. Tot hilariteit van zijn collega's zakte Jehan daar doorheen. "Ik was tot mijn middel nat. Toen ben ik maar doorgelopen en kon ik de flat binnen." We hebben overal aangebeld.

Een vrouw had dringend hulp nodig: "Omdat de stroom eruit lag, had ze al de hele nacht geen zuurstof gehad. De lift deed het ook niet dus ze moest via de trap naar beneden. Ze was toen erg buiten adem en we hadden het idee dat het slecht met haar ging. We hebben haar toen meteen weggebracht."

Na deze eerste reddingsactie volgden er nog veel. Jehan en zijn collega's ontruimden drie flats, tot er een vrouw kwam die niet op de kar kon komen. De enige optie was om haar en haar man te vervoeren op de lepel van de tractor. "We hebben kussens van tuinstoelen gevraagd die we achter hun rug konden leggen." Om de twee niet van de lepel te laten vallen, zijn de ME'ers aan weerszijden gaan zitten, met hun handen vast.

"Op deze foto zie je ME'ers samenwerken met de boeren om mensen te redden."

"De lepel ging een stukje omhoog om te zorgen dat we boven het water hingen. Die mensen vonden het superspannend en de vrouw pakte de hand van mijn collega. 'Je mag me vastpakken hoor', zei hij. Ze voelden zich superveilig. Op een gegeven moment zeiden ze dat het net een ritje in de Efteling was."

Jehan vond het bijzonder om samen te werken met de boeren. "Vorige week stonden we nog bij het provinciehuis. Sommige boeren herkende ik. Op deze foto zie je ME'ers samenwerken met de boeren om mensen te redden. We hebben echt fijn samengewerkt."

"We wilden echt niet naar huis gisteravond", vertelde Jehan. Maar na twintig uur werken was het tijd om te rusten. Vrijdag is hij opnieuw op weg naar Zuid-Limburg om met zijn collega's en met boeren Limburgers te helpen.

