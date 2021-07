Zo laat bereikt het water van de Maas bij jou het hoogste peil

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Deze route legt het water van de Maas af

Eerder dan verwacht bereikt de Maas ook in onze provincie het hoogste peil. Het water dat in Limburg voor grote problemen zorgt komt geleidelijk onze kant op. In de video zie je de route die het water aflegt van Maashees tot aan de Noordwaard in de Biesbosch en hoe hoog het water komt.

Coen Theuwis Geschreven door

Op sommige punten staat het water straks meer dan drie meter hoger dan normaal. De hoge waterstanden zijn extreem en uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar.

Volgens Waterschap Rivierenland bereikt de Maas in het rivierengebied de hoogste stand die ooit is gemeten.

