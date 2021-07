Scootmobiel geraakt door trein in Oss, treinverkeer gestaakt

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Op een spoorwegovergang in Oss is vrijdagavond een scootmobiel aangereden door een trein. Er is niemand gewond geraakt, maar het treinverkeer ligt stil.

Janneke Bosch Geschreven door

De scootmobiel kreeg pech en kwam stil te staan midden op een bewaakte spoorwegovergang, zo meldt ProRail. De bestuurder wist op tijd zelf uit de scootmobiel te komen en van het spoor te gaan. Het voertuig raakte wel beschadigd door een aankomende trein.

Het treinverkeer is daarop stilgelegd. Tussen Oss en Den Bosch rijden vrijdagavond geen treinen. Als het spoor weer beschikbaar is, wordt het treinverkeer weer opgestart. Naar verwachting is dat rond tien uur vrijdagavond.

