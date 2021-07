Efteling moet flinke schadevergoeding betalen voor lied Monsieur Cannibale

Monsieur Cannibale in de Efteling (foto: ANP) vergroot

De attractie Monsieur Cannibale krijgt nog een zure nasmaak voor de Efteling. De eigenaar van het lied bij de ronddraaiende kookpotten, die binnenkort verdwijnen, eist namelijk een schadevergoeding. Het pretpark in Kaatsheuvel had wel toestemming om het gelijknamige nummer te gebruiken bij Monsieur Cannibale, maar niet voor een remix en om het op cd’s te zetten.

Hoe groot de schadevergoeding is moet nog worden uitgezocht, schrijft het Brabants Dagblad. De Efteling moet binnen twee weken een overzicht maken van alle winst die is gemaakt door het lied en de verkoop van cd's met de muziek erop. Dan wordt bekeken waar de eiser recht op heeft.

Het nummer is gemaakt door Gerard Gustin en in handen van Prosadis. Die Franse muziekuitgever spande de rechtszaak aan. Het lied wordt namelijk ook gebruikt in een remix bij watershow Aquanura. Ook verscheen Monsieur Cannibale dus op cd’s en online op Spotify en iTunes. Dat gebeurde zonder overleg en toestemming.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde deze week dat alle muziek van Monsieur Cannibale uit de handel moet worden gehaald. Prosadis eiste een voorschot op de schadevergoeding van een ton, maar daar ging de rechter niet in mee. Wel moet de Efteling de proceskosten betalen en hangt het park een dwangsom boven het hoofd van 1000 euro per dag dat de muziek nog te horen of te koop is, met een maximum van 50.000 euro.

De Fransen waren het met meer zaken niet eens. Zo vinden ze dat de namen van de makers bij de attractie hadden moeten worden genoemd. Ook zouden ze in diskrediet zijn gebracht, omdat de attractie in verband wordt gebracht met racisme. Met dat laatste ging de rechtbank volgens de krant niet mee, omdat het lied juist goed past bij de ronddraaiende kookpotten. Het gaat over een Afrikaanse kannibaal, net als de attractie.

De zaak speelt al sinds 2017. Prosadis eiste toen dat er direct werd gestopt met het draaien van het nummer, maar de Efteling ging in verweer. Een woordvoerder van het park laat weten dat ze zich buigen over het vonnis van de rechter. “We gaan het komende week goed bestuderen om te kijken welke vervolgstappen we nemen”, zegt zij.

Monsieur Cannibale draait nog maar even. De karretjes worden na de zomer weggehaald. Er komen handelsschuitjes in het thema van Sinbad de Zeeman voor terug.

